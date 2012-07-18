کیفیت محصولات لبنی در نهاوند رو به کاهش/ میلیاردها تومان سرمایه راکد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئولان وعده ارزانی محصولات لبنی را تا پایان تیرماه به تعویق انداخته‌اند کارخانجات صنایع لبنی و دامداران همچنان در تنگنای شکست سرمایه پیچ و تاب می‌خورند .

براساس گزارش‌های منتشر شده، مهمترین دغدغه فعلی دامدار خوراک و نهاده‌های دامی و دغدغه کارخانه‌داران شیر خام گران، افزایش مالیات و تسهیلات بانکی با نرخ سود بانکی بالا است .

کارخانجات صنایع لبنی نهاوند با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند

کارخانجات صنایع لبنی نهاوند نیز همچون کارخانه‌داران سراسر کشور با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما حمایت نکردن مسئولان استانی سبب شده صنایع لبنی همدان اغلب در مرز ورشکستگی قرار گیرند یا با تنها بخشی از ظرفیت خود کار کنند .

از نگاهی دیگر امسال توسط رهبر معظم انقلاب بعنوان سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نام گرفت تا با حمایت از تولید کنندگان داخلی و ایرانی شاید مردم با محصولات ایرانی آشتی کنند، اما آنچه مشهود است اینکه گرانی روزی و یا بهتر بگوئیم ساعتی اجناس و کالاهای ایرانی قد علم کرد تا این گرانی و تورم در تمام عرصه ها خودنمایی کند و دغدغه اصلی این روزهای مردم باشد.

نگاهی به وضعیت بازار نهاوند نشان می دهد که این روزها همراه با افزایش قیمت های کالاهای مورد نیاز مردم قیمت شیر نیز افزایش یافته و بالا رفتن قیمت شیر بعنوان ماده اصلی تهیه لبنیات باعث شده قیمت محصولات لبنیات روند افزایشی به خود بگیرد.

بررسی وضعیت کارخانجات تولید لبنیات در نهاوند مید این واقعیت است که مشکلات تولید مطلوب این فراورده ها دست از سر تولیدکنندگان بر نمی دارد.

تولیدات بزرگترین واحد لبنی غرب کشور 80 درصد کاهش یافت

علی احسان ظفری یکی از تولید کنندگان شیر و محصولات نهاند گفت: افزایش قیمت محصولات لبنی باعث کاهش 80 درصدی تولیدات بزرگترین واحد لبنی غرب کشور شده است.

وی با اشاره به قیمت بالای پاکت و شیرخام گفت: این گرانی و افزایش قیمت عدم کیفیت را به دنبال دارد و تولید کنندگان مجبورند برای جلوگیری از ضرر و پرداخت هزینه های واحدهای تولیدی، محصولات بی کیفیت و را روانه بازار کنند که این امر عواقب و مضراتی به دنبال دارد.

ظفری با اشاره به اینکه پیش از گرانی شیر محصولات کارخانه تولیدی خود را به 10 تا 20 استان کشور صادر میکردیم، گفت: با توجه به وضعیت موجود صادرات فراورده های لبنی افت محسوسی داشته چراکه تولید با این وضعیت برای تولیدگننده توجیه اقتصادی ندارد و فروش شیر کیسه ای به قیمت 750 تومان برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست.

باید از عرضه شیر خام به صورت فله‌ای جلوگیری کرد

یکی دیگر از تولیدکنندگان لبنی نیز گفت: باید از عرضه شیر خام به صورت فله‌ای که اکنون با گرانی شیر در حال افزایش است جلوگیری به عمل آید؛ زیرا این امر بازی با سلامت جامعه است.

در آن سوی میدان، مالکان گاوداری های صنعتی و خانگی میگویند برای خرید علوفه و و تأمین سوخت و احتیاجات گاوداری های خود باید هزینه های هنگفتی را پرداخت کنیم و تنها راهی که باقی مانده افزودن بر قیمت شیر است.

حجت العلی سیاوشی مسئول یکی از واحدهای تولیدی نهاوند از پائین آمدن کیفیت شیر در واحدهای تولیدی گفت و اضافه کرد: قبل از گرانی علوفه در این واحد روزانه 600 تا 700 کیلو شیر تولیدمی شد در حالیکه امروز این تولید به 400 تا 500 کیلو رسیده است.

سیاوشی گفت: اوایل امسال شرکت تعاونی دامداران هر کیلو شیر را به مبلغ 650 تومان خریداری میکرد که در اردیبهشت ماه این مبلغ به 750 تومان افزایش یافته است و این در حالی است که کارشناسان با توجه به هزینه های گاوداری قیمت هر کیلو شیر را برای دامدار 900 تومان اعلام کرده اند.

محصولات لبنی سبد خانوارها را ترک می کنند

به هر صورت با این وضعیت شاهد هستیم گرانی و بی کیفیتی محصولات لبنی هر روز بر افزایش مردمی که این محصول را از سبد غذایی خود حذف میکنند اضافه میکند.

زهرا دلوچی یکی از همشهریان نهاوندی با بیان اینکه قبل از گرانی شیر شبی یک کیسه شیر خریداری میکردم، گفت: با گران شدن قیمت شیر، هفته ای دو پاکت تهیه می کنیم که البته مرغوبیت گذشته را نیز ندارد.

به هر صورت در آستانه ماه مبارک رمضان و مصرف بیشتر لبنیات در این ماه مسئولان باید فکری به حال این معضل اساسی جامعه کنند.

در نگاهی کلی حمایت از صنایع لبنی تنها حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیست، بلکه حمایت از اشتغالی است که ایجاد شده و باید با ارائه راهکارهایی از تولید، سرمایه و کار ایرانی حمایت کرد.