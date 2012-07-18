شناسایی 21 هزار دانش آموز دختر برتر در زمینه حجاب و عفاف

حجت الاسلام محمد مهدی ابراهیم پور در حاشیه بازدید از اردوگاه معلم ارومیه به خبرنگار مهر گفت: بیش از 21 هزار دانش آموز دختر در زمینه حفظ حجاب و عفاف، برتر شناخته شدند که حدود یک هزار و دویست نفر از آنها در اردوهای ریحانه النبی شرکت می کنند .

وی ادامه داد: این اردوها با همکاری اساتید حوزه علمیه شهرهای مربوطه برگزار می شود و هدف از اجرای این طرح ، زیباسازی و زیباشناسی حجاب در جامعه و افزایش آگاهی دختران و خانواده هاست .

ابراهیم پور برنامه های اردوهای ریحانه النبی را آموزشی، تربیتی و تفریحی عنوان کرد و افزود: اردوهای ریحانه النبی در استان آذربایجان غربی نیز با حضور 400 نفر دختر، با حجاب برتر، هر دوره به مدت 2 روز با حضور اساتید حوزه در اردوگاه معلم برگزار می شود .

مدیر مرکز حجاب ریحانة النبی(ص) در ادامه ازجرای طرح خوش حجابی خبر داد و گفت: این طرح در شهرهای ارومیه،‌ مشهد، ‌ساری و کاشان انجام شده است.

ابراهیم پور یادآور شد: از دیگر برنامه های اجرایی توسط مرکز حجاب ریحانة النبی(ص)،‌برگزاری جشن حجاب و آئین چادر گذاری برای دانش آموزان ششم ابتدایی است که آخرین پایه تحصیلی ابتدایی است.