شناسایی 21 هزار دانش آموز دختر برتر در زمینه حجاب و عفاف

حجت الاسلام محمد مهدی ابراهیم پور در حاشیه بازدید از اردوگاه معلم ارومیه به خبرنگار مهر گفت: بیش از 21 هزار دانش آموز دختر در زمینه حفظ حجاب و عفاف، برتر شناخته شدند که حدود یک هزار و دویست نفر از آنها در اردوهای ریحانه النبی شرکت می کنند.
وی ادامه داد: این اردوها با همکاری اساتید حوزه علمیه شهرهای مربوطه برگزار می شود و هدف از اجرای این طرح ، زیباسازی و زیباشناسی حجاب در جامعه و افزایش آگاهی دختران و خانواده هاست.
ابراهیم پور برنامه های اردوهای ریحانه النبی را آموزشی، تربیتی و تفریحی عنوان کرد و افزود: اردوهای ریحانه النبی در استان آذربایجان غربی نیز با حضور 400 نفر دختر، با حجاب برتر، هر دوره به مدت 2 روز با حضور اساتید حوزه در اردوگاه معلم برگزار می شود.
مدیر مرکز حجاب ریحانة النبی(ص) در ادامه ازجرای طرح خوش حجابی خبر داد و گفت: این طرح در شهرهای ارومیه، مشهد، ساری و کاشان انجام شده است.
ابراهیم پور یادآور شد: از دیگر برنامه های اجرایی توسط مرکز حجاب ریحانة النبی(ص)،برگزاری جشن حجاب و آئین چادر گذاری برای دانش آموزان ششم ابتدایی است که آخرین پایه تحصیلی ابتدایی است.
هم اکنون حدود 250 نفر به عنوان نیروهای انسانی مرکز حجاب ریحانة النبی(ص) در سراسر کشور فعالیت دارند.
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