انباشت مطالبات تامین اجتماعی لرستان/ 700 میلیارد ریال طلب داریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز حمزه لویی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به مطالبات معوق تامین اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر تامین اجتماعی استان بیش از 700 میلیارد ریال مطالبات معوق دارد.

وی بیان داشت: با وجود اینکه در سال گذشته مبالغ زیادی از مطالبات را وصول کردیم اما میزان مطالبات تامین اجتماعی استان همواره رو به افزایش است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به واحدهای تولیدی که بیشترین بدهکاری را به تامین اجتماعی استان دارند، ادامه داد: کارخانه هایی مانند سامان کاشی بروجرد، پارسیلون خرم آباد، یخچالسازی خرم آباد و زاگرس خودرو از جمله این واحدهای تولیدی است.

حمزه لویی همچنین شهرداری های استان را دیگر بدهکاران تامین اجتماعی استان برشمرد و گفت: شهرداری بروجرد با بیش از 16 میلیارد تومان بیشترین بدهکاری را به تامین اجتماعی استان دارد.

وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی استان این مجوز را دارد که بدهی کارفرمایان را 36 قسط کند، تصریح کرد: همچنین اگر کمیته کارگری استانداری لرستان صورت جلسه مبنی بر مشکلات عدیده و عدم توانایی پرداخت توسط کارفرما تنظیم کند با مجوز ستاد مرکزی تامین اجتماعی مانند سال گذشته می تواند پرداخت بدهی های آنها را به 60 قسط نیز افزایش دهد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه این نهاد با انعطاف کامل با کارفرمایان بدهکار تاکنون برخورد کرده است، ادامه داد: تامین اجتماعی استان به هیچ عنوان حاضر نیست یک کارگاه را که منبع زندگی چند خانواده است را تعطیل کند.

حمزه لویی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی استان تحت هیچ شرایط نمی خواهد تهدیدی برای یک کارگاه تولیدی باشد، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت بدهی توسط کارفرمایان تامین اجتماعی استان با انباشت معوقات و مطالبات مواجه شده است.

وی با اشاره به اخذ مجوزهایی در رابطه با وصول مطالبات تامین اجتماعی استان لرستان بیان داشت: بر اساس قانون ماده 50 تامین اجتماعی و هماهنگی دیوان محاسبات استان اقدام به وصول این مطالبات خواهیم کرد.