شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبرافزود: این دوره آموزشی با هدف آشنایی کارشناسان با روش های اندازه گیری آلاینده های خروجی از خودروهای بنزینی برگزار شده است.



انصاری گفت: آشنایی با سیستم موتوری خودروهای بنزینی، روش های انجام تست خودروهای بنزینی، روش های اندازه گیری انتشار ثانویه آلاینده های منتشره از مصرف سوخت بنزینی وارزیابی فاکتورهای انتشار از خودروهای بنزینی از سرفصل هایی است که به گفته انصاری در این کارگاه سه روزه مورد بررسی قرار می گیرد.



وی بررسی روش های کاهش انتشار آلاینده ها از خودروهای بنزینی، راهبردهای پیشنهادی برای اندازه گیری و مدیریت انرژی و بهبود عملکرد خودروهای دوگانه سوز را از دیگر مباحث مطروحه در این کارگاه آموزشی برشمرد.

کارشناسان محیط زیست از مرکز تست آلایندگی خودروها بازدید می کنند



معاون محیط زیست انسانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز همچنین از بازید کارشناسان محیط زیست از مرکز تست آلایندگی خودروهای کشور در هشتگرد در آخرین روز این کارگاه آموزشی خبر داد و گفت: این بازدید به منظور ارتقای بینش علمی و اجرایی کارشناسان فعال در حوزه آلودگی هوای کشور و با توجه به فعالیت تنها مرکز تست آلایندگی خودروی کشور در استان البرز پیش بینی شده است.

انصاری یادآور شد: این کارگاه آموزشی با همکاری مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان برای 40 نفر از کارشناسان ادارات کل محیط زیست استانها به مدت سه روز در مهرشهر کرج برگزار شده است.