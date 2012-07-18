قادری و حسین زاده کاندیدای انتخابات کانون ملی منتقدان تئاتر نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالانه کانون به همراه انتخابات به منظور تعیین اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان، روز شنبه سی و یکم تیرماه جاری از ساعت 18 در محل سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. حضور تمامی اعضا در این مجمع الزامی بوده و اعضایی که قادر به حضور در جلسه یاد شده نیستند می توانند با ارائه وکالت کتبی به یکی دیگر از اعضاء در مجمع شرکت کنند.

هر عضو می تواند فقط وکالت یک عضو دیگر را بر عهده گیرد. رضا آشفته، بهرام تشکر، مسعود توکلی، بهزاد صدیقی، علیرضا غفاری، حمید کاکاسلطانی، سعید محبی، مصطفی محمودی و مهدی نصیری برای حضور در هیات مدیره اعلام آمادگی کرده اند که از این جمع، پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رای اعضاء به هیات مدیره کانون راه خواهند یافت.

از بین مریم جعفری حصارلو و محسن فاضلی نیز یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یکنفر به عنوان بازرس علی البدل کانون برگزیده می شوند.اضافه می شود: دوره دوساله فعالیت هیات مدیره فعلی کانون متشکل از نصراله قادری، مصطفی محمودی، کتایون حسین زاده، بهزاد صدیقی و مهدی نصیری به همراه سید علی تدین صدوقی (بازرس) در روز شنبه سی و یکم تیرماه جاری خاتمه می یابد.

نمایش"عشق من حامد بهداد " دو اجرایی شد

نمایش محیطی"عشق من حامد بهداد" در روزهای پایانی اجرای خود در دو نوبت میزبان علاقمندان تئاتر است. این اثر نمایشی که از 10 اردیبهشت ماه با بازی و کارگردانی افشین هاشمی و زهیر یاری در کافه تریای تالار اصلی تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده است به دلیل استقبال تماشاگران چهارشنبه 28 ، پنجشنبه 29 و جمعه 30 تیرماه در دو نوبت ساعت های 18:15 و 20 پذیرای دوستداران تئاتر است.

نمایش محیطی عشق من حامد بهداد جمعه 30 اردیبهشت ماه بعد از 80 روز اجرا در کافه تریای تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به اجرای خود پایان می دهد.

پینوکیو ماه رمضان هم به تئاتر شهر می رود

نمایش"به دهکده ی جهانی خوش آومدی پینوکیو" به کارگردانی مسعود موسوی در ماه مبارک رمضان نیز در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود. داریوش رعیت نویسنده و عبدالحی شماسی دراماتورژ این اثر هستند. محسن بابایی ، معین عشاقی ، شاهین علایی نژاد، پرستو کرمی، حسام منظور و مسعود موسوی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

فرشاد منظوفی نیا: طراح صحنه، زری کریمی و مسعود موسوی: طراحان لباس، محمدرضا چاپاریان :طراح نور، پویا موسوی: دستیار کارگردان، ثمین تحویلداری: منشی صحنه، غلامرضا صفرزاده و ندا محسنی: مدیران صحنه، ثمین تحویلداری:دستیار لباس ، پویا موسوی: انتخاب موسیقی و میکس، کمال کچوئیان: طراح پوستر و بروشور، روزبه نیک مرام و سجاد زارع: دستیاران صحنه، شبنم عطایی :مشاور تبلیغاتی، مجید نوروزی ، آنا سام ، مهشید سجادی و سارا عبدی:عوامل اجرایی، لیلی صدیق: عکاس، شهاب‌الدین حسین‌پور: مدیر روابط عمومی و تبلیغات از دیگر عوامل این نمایش هستند.

این نمایش در سی‌امین جشنواره‎ بین‌المللی تئاتر فجر روی صحنه رفته است. نمایش " به دهکده ی جهانی خوش آومدی پینوکیو" از 18 تیر ماه 91 هر شب (به جز شنبه‌ها) ساعت 19:30 در تالار قشقایی مجموعه‌ی تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

استقبال هنرمندان از نمایش "حساب پرداخت نمی شه"

نمایش"حساب پرداخت نمی شه" به کارگردانی هادی عامل هاشمی در اجراهای گذشته خود با استقبال از سوی هنرمندان، منتقدان و علاقمندان به تئاتر همراه بود. این نمایش در اجراهای گذشته خود میزبان هنرمندانی چون رضا میر کریمی، ریما رامین فر، کامل نوروزی، افسانه شجریان، آوا مشکاتیان، مهدی میامی، هانا کامکار، امیر جعفری، ژاکلین آواره، احسان کرمی، بیژن افشار و جمعی از اصحاب رسانه و منتقدان تئاتر بود.

اجرای نمایش"حساب پرداخت نمی شه" نوشته داریوفو و به کارگردانی هادی عامل هاشمی از روز چهارشنبه 14 تیر ماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران شروع شد، در این نمایش کمدی بازیگرانی چون هدایت هاشمی، نگار عابدی، علی صالحی، علی عامل هاشمی و غزل نعیمی به ایفای نقش می پردازند.در این نمایش 60 دقیقه ای و کمدی که هر روز از ساعت 19 در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود، داستان مشکلات و معضلات مردم در کشور ایتالیا روایت می شود که به دلیل فقر و گشنگی به مغازه ها و فروشگاه ها هجوم می آورند و ...