تمام روستاهای بالای 20 خانوار جمعیت گنبدکاووس برقدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح سه پست اتفاقات برق شهرستان افزود: این شهرستان بزرگترین و وسیعترین شهرستان استان بوده و 185 روستا تحت پوشش دارد.

وی از مسئولان برق استان به دلیل توجه ویژه به شهرستان گنبدکاووس قدردانی کرد.

حجت اکبری مدیر توزیع برق گنبدکاووس گفت: با نصب سه شبکه اتفاقات برق، مشکلی در حوزه برق پیش نخواهد آمد.

وی خواستار صرفه جویی و مصرف بهنیه برق شد.

لزوم رعایت و حفظ شئون اسلامی در ادارات

فرماندار شهرستان آزادشهر ضمن گرامیداشت یاد شهدا ، امام شهدا و آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری و ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه واستقبال از فرارسیدن ماه مبارک رمضان ماه رحمت وبرکت الهی وروزبهزیستی گفت : لازم است مسئولان ومدیران ادارات دررعایت وحفظ شئون اسلامی ورفتارکارکنان درمقابل ارباب رجوع درماه مبارک رمضان دقت نظرلازم راداشته باشند.

به گزارش مهر، قاسم دهنوی در جمع مسئولان شهرستان، گزارشی از وضعیت اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی سیاسی شهرستان آزادشهر ارائه وازکلنگ زنی وآغازعملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب مدرن آزادشهررا درافزایش وارتقاء سطح بهداشت عمومی ، ومدیریت بهینه آب مثبت و تاثیرگذارارزیابی کرد.

فرماندار آزادشهر در پایان سخنان خودمواردی از تذکرات اجرایی را بیان نمود.

شاخص پایین برخورداری از فاضلاب در گلستان

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب گلستان گفت: شاخص برخورداری از فاضلاب در استان را پایین تراز نرم ومتوسط کشوری اعلام کرد.

به گزارش مهر، علی اکبر علیمرادی افزود: با بهره برداری ازا طرح های فاضلاب شاهد ارتقاء سطح بهداشت عمومی درآزادشهرباشیم .

نماینده مردم آزادشهر و رامیان نیز، کانون و مرکزتحولات اخیرخاورمیانه را جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.

رضا صابری افزود: بی شک این تحولات صدای بیداری اسلامی، مردم خاورمیانه است.

صابری گفت :سال 1391 سال تحول اقتصادی استان درامرتولیدکشاورزی و بهره گیری ازتسهیلات واعتبارات درنظرگرفته شده دراین بخش می تواند باشد و قابل دستیابی است و درایت ومدیریت مسئولان رامی طلبد.