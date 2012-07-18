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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

تولید 88 تن ماهی قزل آلا در شهرستان عجب شیر

تولید 88 تن ماهی قزل آلا در شهرستان عجب شیر

عجب شیر - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی شهرستان عجب شیر از تولید 88 تن ماهی قزل آلا در شهرستان عجب شیر از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی دانایی صبح امروز چهارشنبه در همایش نقش آبزیان در سلامت و ارتقای امنیت غذایی در شهرستان عجب شیر افزود: در این شهرستان به خاطر وجود قنات‌ها، چشمه‌زارهای طبیعی، استخرهای دو منظوره و آب و هوای مناسب، شرایط برای تولید گوشت آبزیان بسیار مطلوب است.

دانایی تعداد چاه ها و قنات های کشاورزی در عجبشیر را 800 حلقه عنوان کرد و گفت: این تعداد چاه ظرفیت خوبی برای افزایش تولید ماهی در مزارع فراهم می کند.

وی گفت: اقدامات اولیه این طرح آغاز شده و با توجه به این میزان ظرفیت و تقویت آن، می‌توان عجبشیر را به عنوان مرکز مهمی برای تولید این نوع گوشت در استان تبدیل کرد.

وی از افزایش 30 تنی تولید ماهی قزل‌آلا در عجب شیر خبر داد و اضافه کرد: با وجود شش مزرعه و مخزن سد قلعه چای، امسال 88 تن ماهی قزل آلا در این شهرستان تولید می‌شود.

وی داشتن دانش بالا در زمینه تولید و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید پرورش ماهی قزل‌آلا را از عوامل افزایش تولید این فرآورده در عجب شیر اعلام کرد.

کد مطلب 1653048

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