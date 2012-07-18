  1. استانها
  2. قم
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

در ماه رمضان انجام می شود/

توزیع اقلام فرهنگی با موضوع رمضان در شهر قم

توزیع اقلام فرهنگی با موضوع رمضان در شهر قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم از توزیع اقلام فرهنگی با موضوع ماه مبارک رمضان در سطح شهر قم خبر داد

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کلیه نیروها و ماشین آلات در ماه مبارک رمضان به خصوص شب های قدر به حالت آماده باش در می آیند.

وی گفت: خدمات شهری شهرداری در آستانه ماه مبارک رمضان به آماده سازی کلیه سرویس های بهداشتی به خصوص در هسته مرکزی شهر اقدام کرده است.

وی بیان کرد: سازمان خدمات شهری در ماه مبارک رمضان به توزیع اقلام فرهنگی با مضامین و موضوعات مربوطه اقدام می کند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: تهیه و نصب بنرها، پلاکارد ها و آویز ها در سطح شهر از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

وی ادامه داد: آماده باش کامل نیروهای آتش نشانی و استقرار آن ها در بخش های مختلف شهر و همچنین جایگاه هایی که مراسم در آن مکان برگزار می شود از دیگر اقداماتی است که توسط شهرداری انجام می گیرد.

نجف زاده در پایان بیان کرد: اقدامات ویژه ای نیز در خصوص پاکسازی داخل مساجد و معابر منتهی به آن انجام گرفت و اقداماتی نیز در طول ایام ماه مبارک رمضان توسط خدمات شهری شهرداری انجام می گیرد.

کد مطلب 1653054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها