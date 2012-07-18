توزیع اقلام فرهنگی با موضوع رمضان در شهر قم

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کلیه نیروها و ماشین آلات در ماه مبارک رمضان به خصوص شب های قدر به حالت آماده باش در می آیند.



وی گفت: خدمات شهری شهرداری در آستانه ماه مبارک رمضان به آماده سازی کلیه سرویس های بهداشتی به خصوص در هسته مرکزی شهر اقدام کرده است.



وی بیان کرد: سازمان خدمات شهری در ماه مبارک رمضان به توزیع اقلام فرهنگی با مضامین و موضوعات مربوطه اقدام می کند.



معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: تهیه و نصب بنرها، پلاکارد ها و آویز ها در سطح شهر از دیگر اقدامات انجام گرفته است.



وی ادامه داد: آماده باش کامل نیروهای آتش نشانی و استقرار آن ها در بخش های مختلف شهر و همچنین جایگاه هایی که مراسم در آن مکان برگزار می شود از دیگر اقداماتی است که توسط شهرداری انجام می گیرد.



نجف زاده در پایان بیان کرد: اقدامات ویژه ای نیز در خصوص پاکسازی داخل مساجد و معابر منتهی به آن انجام گرفت و اقداماتی نیز در طول ایام ماه مبارک رمضان توسط خدمات شهری شهرداری انجام می گیرد.