دستگیری عامل اغتشاش و هرج و مرج/ انهدام باند داروهای تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج محمدخانی رئیس پلیس فتای استان گیلان اعلام داشت: در راستای اهداف پلیس فتا و کاهش جرایم در فضای سایبری کارشناسان تیم رصد این پلیس طی بررسیهای شبانه روزی، در یکی از شبکه های اجتماعی خارجی، صفحه ای را با هدف تحریک و ترغیب افراد جهت برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی شناسایی کردند.

وی ادامه داد: با بهره گیری توان علمی و مهندسی کارشناسان پلیس فتا، مدیر اصلی صفحه مذکور شناسایی، با هماهنگی مقام قضایی و همکاری عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی گیلان طی عملیاتی دستگیر و به مرکز پلیس انتقال داده شد.

محمد خانی اظهار داشت: متهم ابتدا منکر همه اتهامات وارده شد اما با مشاهده شواهد و قرائن علمی موجود به ناچار لب به سخن گشود و با اعتراف به بزه انتسابی و تشکیل پرونده به مقام قضایی تحویل داده شد.

رئیس پلیس فتا گیلان در خاتمه اظهار داشت: تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت جامعه جرم تلقی شده و پلیس با عاملان آن برخوردی قاطع می کند.

دستگیری فروشنده داروهای تقلبی در اینترنت

سرهنگ زحمتکش رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در این باره گفت: در راستای شناسایی سایتهای غیر مجاز و پایش فضای مجازی توسط ﻤاموران پلیس فتا ،سایتی شناسایی شد که در آن خانمی اقدام به درج آگهی فروش داروهای تقلبی در این استان می کرد. لذا موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های فنی و تخصصی صورت گرفته متهم شناسایی و به جرمش اعتراف کرد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا در این باره هشدار داد: فروش و تبلیغات محصولات غیر قانونی در فضای مجازی جرم محسوب شده و پلیس فتا با متخلفین این حوزه برخورد می کند.

شناسایی کلاهبردارپیامکی با هوشیاری یک شهروند

سرهنگ زحمتکش همچنین در رابطه با دستگیری عامل کلاهبرداری با پیامک جعلی گفت: فردی که با ارسال پیامک با متن"در قرعه کشی صورت گرفته شده شماره تلفن همراه شما برنده جایزه یکصد هزار تومانی کالا و تجهیزات الکترونیکی و 150 دقیقه مکالمه رایگان از یکی از شرکت های ارتباطی شده است که جهت دریافت اقلام با شماره تلفن اعلامی تماس بگیرید"

به یکی از شهروندان این استان قصد داشت مبلغی را جهت دریافت جایزه از این شهروند دریافت کند که بدلیل اقدامات پیشگیرانه قبلی این پلیس و اطلاع رسانی در رابطه با کلاهبرداری های این حوزه این شخص موضوع را به پلیس گزارش کرد.

وی ادامه داد: پس از بررسیهای فنی و مهندسی مشخص شد شرکتی ثبت شده با ارسال پیامکهایی در سطح استان اقدام به کلاهبرداری می کند که با تلاشهای شبانه روزی تیم این پلیس محل شرکت شناسایی و دو فرد که در این زمینه فعالیت می کردند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ زحمتکش هشدار داد: توجه و دقت نظر شهروندان به هشدارهای پلیس فتا همواره بهترین راهکار در مقابله با آسیبها و تهدیدات موجود در فضای مجازی است.

سرقت 7 میلیون ریالی از طریق موبایل بانک

سرگرد میراحمدی رئیس پلیس فتا سمنان در رابطه با خبر دستگیری سارق اینترنتی اعلام داشت: با ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سمنان با موضوع برداشت و سرقت وجه از حساب بانکی از طریق اینترنت در پیگیری های انجام شده و اقدامات بخش فنی و اطلاعات جرایم پلیس فتا و همچنین با ردیابی آی پی فرد برداشت کننده شناسایی و در عملیاتی دستگیر شد.

وی ادامه داد: طی بازجوییهای فنی و مهندسی و مستندات پرونده متهم اعتراف به برداشت مبلغ 7 میلیون ریال از حساب شاکی از طریق موبایل بانک کرد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا به هموطنان هشدار داد: در خصوص سرقت حسابهای بانکی از طریق اینترنت، عابر بانک و همچنین موبایل بانک پلیس فتا از طریق مطبوعات و رسانه ها بارها هشدارهای امنیتی را جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی به مردم ارائه کرده است ولی متاسفانه هنوز شاهد چنین جرایمی در حوزه فضای مجازی هستیم.

این معاونت از مردم خواست همواره به هشدارها و اطلاع رسانیهای پلیس فتا توجه لازم را داشته باشند تا دچار چنین آسیبهایی نشوند همچنین این معاونت به متخلفان در حوزه مجازی هشدار داد پلیس فتا با چنین جرایمی برخورد قاطع خواهد داشت.