به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران، اقتصاد ایران را اقتصادی پرظرفیت و متنوع عنوان کرد و افزود: ایران در سال گذشته با حدود 150 کشور جهان مراودات اقتصادی داشته و 80 کشور دنیا نیز محصولات خود را از خاک ایران ترانزیت کردند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود مانع تراشی ها ، اقتصاد ایران به دلیل جذابیت به تعاملات خود ادامه میدهد، افزود: برخی کشورها بر روند انتقال کالا به ایران فشار می آورند، اما تولیدکنندگان داخلی تلاش دارند جای تولیدات خارجی را پر کنند.
حسینی ادامه داد: فکر میکنم زحمتها زیاد میشود اما اقتصاد ایران مقتدرانه و با توجه به جذابیت هایش به کارش ادامه خواهد داد و ما هم تلاش میکنیم تا این امر محقق شود و البته از ظرفیتهایمان بهتر از دیروز استفاده خواهیم کرد.
طبیعی است وقتی که آنها در نقل و انتقال پول یا کالا فشار میآورند، تولیدکننده ما تلاش میکند تا جای تولیدکننده خارجی را بگیرد و مصرفکننده ما و مردم کشورمان نیز سعی میکنند تا بیش از گذشته به مصرف کالاهای داخلی اقدام کنند و در واقع قدرت جذب داخلی اقتصاد ایران افزایش پیدا میکند.
طبیعی است وقتی که آنها در نقل و انتقال پول یا کالا فشار میآورند، تولیدکننده ما تلاش میکند تا جای تولیدکننده خارجی را بگیرد و مصرفکننده ما و مردم کشورمان نیز سعی میکنند تا بیش از گذشته به مصرف کالاهای داخلی اقدام کنند و در واقع قدرت جذب داخلی اقتصاد ایران افزایش پیدا میکند.
وزیر اقتصاد گفت: اگر در نحوه اداره مؤسسات مالی و تجاری چون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نگاه کنیم میبینیم که اگر چه حدود 186 کشور عضو مجمع این گونه نهادها هستند ولی متأسفانه به دلیل میزان سهام در بدو تأسیس و تشکیل اکثریت سهام مدیریتی-کنترلی در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی قرار گرفت، لذا آنها یک حضور برجسته در این نهادها دارند و تصمیمگیریها در جهت منافع اقتصاد جهانی نامتقارن است.
حسینی در پاسخ به این سوال که چه عواملی موجب شد تا جنبش عدم تعهد به این اهداف و برنامههای خود نرسد؟ گفت: اگر دقت کنیم، میبینیم که ظرفیتهای کشورهای عضو غیرمتعهدها به مراتب بالاتر و بیش تر از عملکرد اقتصادی آنها است در شرایطی که دو سوم کشورهای دنیا عضو جنبش عدم تعهد هستند ، بیش از 50 درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارند ، در حوزههای راهبردی چون نفت و گاز و انرژی، منابع انسانی و منابع دیگر ظرفیتهای بسیار بالایی دارند ولی بایستی اقرار کنیم که سهم 14 تا 15 درصدی از اقتصاد جهانی از حیث تولید یا سهم حدود 20 درصد از تجارت و سرمایهگذاری جهانی حکایت از آن دارد که کشورهای عضو این جنبش نتوانستند شکاف میان ظرفیتها و عملکردهای شان را پر کنند.
حسینی در پاسخ به این سوال که چه عواملی موجب شد تا جنبش عدم تعهد به این اهداف و برنامههای خود نرسد؟ گفت: اگر دقت کنیم، میبینیم که ظرفیتهای کشورهای عضو غیرمتعهدها به مراتب بالاتر و بیش تر از عملکرد اقتصادی آنها است در شرایطی که دو سوم کشورهای دنیا عضو جنبش عدم تعهد هستند ، بیش از 50 درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارند ، در حوزههای راهبردی چون نفت و گاز و انرژی، منابع انسانی و منابع دیگر ظرفیتهای بسیار بالایی دارند ولی بایستی اقرار کنیم که سهم 14 تا 15 درصدی از اقتصاد جهانی از حیث تولید یا سهم حدود 20 درصد از تجارت و سرمایهگذاری جهانی حکایت از آن دارد که کشورهای عضو این جنبش نتوانستند شکاف میان ظرفیتها و عملکردهای شان را پر کنند.
وزیر اقتصاد افزود: این مساله به دلایل مختلفی بر میگردد از جمله این که ریشههای بیعدالتی و منفعتطلبی معاودانه در اقتصاد جهانی را نتوانستند برطرف کنند، نمونه بارز آن مثالی است که در سهم و شکل و ساختار مدیریت اقتصاد جهانی مطرح شد. تا زمانی که این کشورها نتوانند سهمشان را در این مدیریت ها بهبود ببخشند و یا سازو کاری جایگزین برای این مدیریت ها به وجود آورند، این" برآیند پرکردن شکاف عملکرد و ظرفیت" کند خواهد بود.
حسینی ادامه داد: مسأله بعدی این است که کشورهای جنبش غیرمتعهدها بایستی هم نوا و هم صداتر از گذشته مسائل و موضوعات را هم فریاد بزنند و هم دنبال کنند، یکی از جاهایی که باید به آن توجه کنیم" سلطه رسانه ای" است که آنها دارند دنبال میکنند و مانع از آن میشوند که این ظرفیتها معرفی شود و مورد استفاده قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: مسأله بعدی این است که کشورهای جنبش غیرمتعهدها بایستی هم نوا و هم صداتر از گذشته مسائل و موضوعات را هم فریاد بزنند و هم دنبال کنند، یکی از جاهایی که باید به آن توجه کنیم" سلطه رسانه ای" است که آنها دارند دنبال میکنند و مانع از آن میشوند که این ظرفیتها معرفی شود و مورد استفاده قرار گیرد.
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