  1. اقتصاد
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای جهان ادامه می‌یابد

تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای جهان ادامه می‌یابد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: هر چند مانع تراشی هایی برای اقتصاد ایران انجام می شود، اما تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای جهان ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سیدشمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران، اقتصاد ایران را اقتصادی پرظرفیت و متنوع عنوان کرد و افزود:‌ ایران در سال گذشته با حدود 150 کشور جهان مراودات اقتصادی داشته و 80 کشور دنیا نیز محصولات خود را از خاک ایران ترانزیت کردند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود مانع تراشی ها ، اقتصاد ایران به دلیل جذابیت به تعاملات خود ادامه می‌دهد، افزود: برخی کشورها بر روند انتقال کالا به ایران فشار می آورند، اما تولیدکنندگان داخلی تلاش دارند جای تولیدات خارجی را پر کنند.
 
حسینی ادامه داد: فکر می‌کنم زحمت‌ها زیاد می‌شود اما اقتصاد ایران مقتدرانه و با توجه به جذابیت هایش به کارش ادامه خواهد داد و ما هم تلاش می‌کنیم تا این امر محقق شود و البته از ظرفیت‌های‌مان بهتر از دیروز استفاده خواهیم کرد.
طبیعی است وقتی که آنها در نقل و انتقال پول یا کالا فشار می‌آورند، تولیدکننده‌ ما تلاش می‌کند تا جای تولیدکننده خارجی را بگیرد و مصرف‌کننده ما و مردم کشورمان نیز سعی می‌کنند تا بیش از گذشته به مصرف کالاهای داخلی اقدام کنند و در واقع قدرت جذب داخلی اقتصاد ایران افزایش پیدا می‌کند.
 
وزیر اقتصاد گفت: اگر در نحوه اداره مؤسسات مالی و تجاری چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نگاه کنیم می‌بینیم که اگر چه حدود 186 کشور عضو مجمع این گونه نهادها هستند ولی متأسفانه به دلیل میزان سهام در بدو تأسیس و تشکیل اکثریت سهام مدیریتی-کنترلی در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی قرار گرفت، لذا آنها یک حضور برجسته در این نهادها دارند و تصمیم‌گیری‌ها در جهت منافع اقتصاد جهانی نامتقارن است. 

حسینی در پاسخ به این سوال که چه عواملی موجب شد تا جنبش عدم تعهد به این اهداف و برنامه‌های خود نرسد؟ گفت: اگر دقت کنیم، می‌بینیم که ظرفیت‌های کشورهای عضو غیرمتعهدها به مراتب بالاتر و بیش تر از عملکرد اقتصادی آنها است در شرایطی که دو سوم کشورهای دنیا عضو جنبش عدم تعهد هستند ، بیش از 50 درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارند ، در حوزه‌های راهبردی چون نفت و گاز و انرژی، منابع انسانی و منابع دیگر ظرفیتهای بسیار بالایی دارند ولی بایستی اقرار کنیم که سهم 14 تا 15 درصدی از اقتصاد جهانی از حیث تولید یا سهم حدود 20 درصد از تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی حکایت از آن دارد که کشورهای عضو این جنبش نتوانستند شکاف میان ظرفیت‌ها و عملکردهای شان را پر کنند.
 
وزیر اقتصاد افزود: این مساله به دلایل مختلفی بر می‌گردد از جمله این که ریشه‌های بی‌عدالتی و منفعت‌طلبی معاودانه در اقتصاد جهانی را نتوانستند برطرف کنند، نمونه بارز آن مثالی است که در سهم و شکل و ساختار مدیریت اقتصاد جهانی مطرح شد. تا زمانی که این کشورها نتوانند سهم‌شان را در این مدیریت ها بهبود ببخشند و یا سازو کاری جایگزین برای این مدیریت ها به وجود آورند، این" برآیند پرکردن شکاف عملکرد و ظرفیت" کند خواهد بود. 

حسینی ادامه داد: مسأله بعدی این است که کشورهای جنبش غیرمتعهدها بایستی هم نوا و هم‌ صداتر از گذشته مسائل و موضوعات را هم فریاد بزنند و هم دنبال کنند، یکی از جاهایی که باید به آن توجه کنیم" سلطه‌ رسانه ای" است که آنها دارند دنبال می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که این ظرفیتها معرفی شود و مورد استفاده قرار گیرد.
 
کد مطلب 1653059

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