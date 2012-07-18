مرحله اول خسارت مشترکان برق ایرانمهر گرگان پرداخت شد

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز گذشته دستور پرداخت مرحله اول خسارت به مشترکان منطقه ایرانمهر صادر شده است.

وی اظهار داشت: در این مرحله به 13 مشترک حدود پنج میلیون و 500 هزار ریال خسارت پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: خسارت سایر مشترکان برق منطقه نیز در دست بررسی نهایی است که بزودی اعلام می شود.

شهابی برآورد اولیه میزان خسارت وارده ناشی از سیلاب به تاسیسات برق استان را حدود 800 میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش مهر، سرقت کابل و قطع برق ماه گذشته در منطقه ایرانمهر گرگان سبب وارد شدن خسارت به برخی مشترکان این منطقه شده است.

گلستان 560 هزار مشترک برق دارد .