  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

شهابی در گفتگو با مهر:

مرحله اول خسارت مشترکان برق ایرانمهر گرگان پرداخت شد

مرحله اول خسارت مشترکان برق ایرانمهر گرگان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان از پرداخت مرحله اول خسارت ناشی از سرقت کابل و قطع برق به مشترکان منطقه ایرانمهر گرگان خبر داد.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز گذشته دستور پرداخت مرحله اول خسارت به مشترکان منطقه ایرانمهر صادر شده است.

وی اظهار داشت: در این مرحله به 13 مشترک حدود پنج میلیون و 500 هزار ریال خسارت پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: خسارت سایر مشترکان برق منطقه نیز در دست بررسی نهایی است که بزودی اعلام می شود.

شهابی برآورد اولیه میزان خسارت وارده ناشی از سیلاب به تاسیسات برق استان را حدود 800 میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش مهر، سرقت کابل و قطع برق ماه گذشته در منطقه ایرانمهر گرگان سبب وارد شدن خسارت به برخی مشترکان این منطقه شده است.

گلستان 560 هزار مشترک برق دارد .

کد مطلب 1653061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها