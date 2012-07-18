پایان مرحله‌ نخست داوری جشنواره کتاب کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محقق خاطرنشان کرد: در این دوره جشنواره کتاب کودک و نوجوان که به یاد شهید بهنام محمدی برگزار می‌شود، 1365 عنوان کتاب به دبیرخانه رسیده است.

وی در ادامه گفت: از این تعداد، 1328 عنوان توسط ناشران و 37 عنوان از سوی نویسندگان و تصویرگران به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.



به گفته محقق 38 عنوان کتاب نیز به دلیل این‌که در سال‌های گذشته منتشر شده بود یا در رده موضوعی گروه‌های داوری جای نمی‌گرفت، از دور رقابت خارج شد.



دبیر جشنواره تصریح کرد: در پانزدهمین دوره جشنواره کتاب کودک و نوجوان 499 عنوان از کتاب‌های دریافت شده به گروه سنی نوجوانان و 828 عنوان به کودکان و خردسالان اختصاص یافته است.



محقق در پایان یاد‌آور شد این جشنواره امسال نیز مطابق معمول سال‌های گذشته بررسی تمامی کتاب‌های چاپ اول ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان منتشر شده در سال‌های 1389 و 1390 در بخش‌های شعر، داستان تألیف، داستان ترجمه، علمی و آموزشی، مذهبی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تصویرگری در دستور کار خود قرار داده است.



جشنواره دوسالانه کتاب کودک و نوجوان نیمه دوم دی در تهران برگزار می‌شود.