همکاری 31 انجمن علمی دانشگاه خوارزمی با صنایع

حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خوارزمی دارای 31 انجمن علمی است و ما معتقدیم دانشگاه‌ها می توانند در حوزه صنعت تاثیر گذار باشند بنابراین انجمن ها را به سمت صنعت به ویژه صنایع استان البرز سوق داده ایم.

وی با بیان اینکه سعی ما این است که با دنیای صنعتی بیرون از دانشگاه یک ارتباط سازنده ایجاد کنیم، افزود: اگر می خواهیم اثربخشی فعالیتهای علمی و پژوهشی افزایش یابد، باید ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها را افزایش دهیم و زمینه های تحقق آن را فراهم کنیم.

قائم مقام و معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: افزایش تاثیر خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها به دنبال ارتباط دانشگاه‌ها و صنعت محقق می شود و این امر اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.



