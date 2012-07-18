مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری عضو کنسرسیوم محتوای ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دفتر دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و رئیس کنسرسیوم محتوای ملی سند عضویت در کنسرسیوم محتوای ملی را امضا کردند و بدین طریق مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری رسما به عضویت این کنسرسیوم در آمد.

نخستین گردهمایی روسای سازمانها و مراکز مهم اطلاع رسانی کشور در خصوص ضرورت تشکیل کنسرسیوم محتوای ملی در سال 87 برگزار شده است.

این کنسرسیوم اهدافی به این شرح را دنبال می کند:ایجاد بستر مناسب برای دسترسی پژوهشگران به محتوای ملی خصوصا محتوای فارسی، امکان ارائه دسترسی آسان به همه نوع اطلاعات، تشویق به حفظ و نگه داری دیجیتال منابع اطلاعاتی، حفظ مالکیت مادی و معنوی صاحبان محتواو افزایش آگاهی جهانی از منابع با ارزش دانش ملی.