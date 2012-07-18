آغاز رقابت مردان راگبی باز قم در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات راگبی قهرمانی کشور از امروز آغاز می‌شود و تیم هیئت انجمن های ورزشی استان قم نیز با حریفان خود برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت می پردازد.



این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشورمان، مسابقات راگبی هفت نفره ملقب به سونز قهرمانی مردان کشور و انتخابی تیم ملی از امروز به مدت دو روز به میزبانی هیئت انجمن های ورزشی استان گلستان در شهر گرگان آغاز می‌شود.



این رقابت ها همانند مسابقات بخش بانوان در حالی برگزار می شود که تیم ملی راگبی هفت نفره بانوان مهرماه در مسابقات آسیایی هند و تیم ملی راگبی هفت نفره (سونز) و تیم راگبی مردان نیز شهریور ماه سال‌ جاری در مسابقات آسیایی چین شرکت خواهند کرد.



بر این اساس علاوه بر تیم مردان هیئت انجمن های ورزشی استان قم در رشته راگبی، تیم های گیلان، سمنان، اردبیل، تهران (1)، کنگره 60 (تهران)، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، لرستان، گلستان، فارس، خوزستان (2)، اصفهان و اوتنا فارس برای حضور در مسابقات راگبی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی مردان اعلام آمادگی کرده‌اند.



اعلام آمادگی قم برای حضور در مسابقات فوتبال دستی قهرمانی کشور



تیم قم برای حضور در مسابقات فوتبال دستی قهرمانی کشور اعلام آمادگی کرد و از پنجشنبه با حریفان خود به رقابت می پردازد.



این در حالی است که تا کنون برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی 17 استان انجام شده است و بر اساس برنامه، نخستین دوره مسابقات فوتبال ‌دستی جوانان روزهای 29 و 30 تیرماه در مجتمع یاس تهران برگزار خواهد شد و از هر استان یک تیم حضور خواهد داشت و تهران به دلیل میزبانی با دو تیم شرکت می‌کند در حالی که برگزاری مسابقات به شکل برنده سه بازی از پنج بازی خواهد بود.



گفتنی است: رشته فوتبال دستی یکی از رشته های فعال ورزشی در بین علاقمندان به این رشته در قم محسوب می شود که یکی از رشته های زیر مجموعه هیئت انجمن های ورزشی به شمار می رود و برای نخستین بار در رقابت های قهرمانی کشور به میدان می رود.



بازگشت بانوان قمی از مسابقات راگبی انتخابی تیم ملی



بانوان راگبی باز قمی بدون اینکه در بین تیم های برتر رقابت های راگبی قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی قرار بگیرند، از این مسابقات بازگشتند.



تیم راگبی بانوان به نمایندگی از هیئت انجمن های ورزشی استان قم، در مسابقات راگبی قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی که با شرکت برترین های کشور به میزبانی هیئت انجمن های ورزشی استان گلستان در شهر گرگان برگزار شد.

این در حالی است که در پایان مسابقات راگبی هفت نفره (سونز) قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان که در گرگان جریان داشت، تیم هیئت انجمن های ورزشی استان کرمانشاه (الف) در جایگاه نخست ایستاد و پس از این تیم کرمانشاه (ب) و گلستان به ترتیب دوم و سوم شدند.



تیم های برتری این رقابت ها در حضور مربیان تیم ملی راگبی بانوان کشورمان در حالی معرفی شدند که این مسابقات با حضور 10 تیم از 9 استان کشور طی سه روز برگزار شد و با شناخت نفرات برتر، اردوی تیم ملی بانوان نیز بعد از ماه مبارک رمضان برگزار شد.