تیم بوچیای معلولان کرمان موفق به کسب دو مدال طلا در رقابتهای قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم بوچیای جانبازان و معلولان استان کرمان در رقابت های قهرمانی کشور مدال طلا به دست آوردند.

حسین عرب نژاد و احسان طاهری از اعضای تیم بوچیای جانبازان و معلولان استان کرمان، در هشتمین دوره رقابت های قهرمانی کشور در تهران موفق به کسب مدال طلا شدند.

همچنین محمد نامجو دیگر عضو تیم کرمان مقام چهارمی این دوره از مسابقات را به دست آورد و به عنوان یکی از سه پدیده این دوره معرفی شد.

تیم استان کرمان برای اولین بار در این دوره، در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بود.

انتخاب محمودی به عنوان رئیس هیئت هاکی استان کرمان

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان روز دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان کرمان با تقدیر از زحمات پیشکسوتان ورزش هاکی استان کرمان، گفت: ورزش امروز جایگاه خود را در جامعه به طور کامل به دست آورده و مسئولان نیز به آن توجه دارند.

محمد فولادی افزود: کمبود اعتبار در دهه های گذشته سبب ایجاد فاصله بین اعتبارات ورزش و سایر دستگاه ها شد و چون اعتبارات اولیه ورزش کشور کم بوده است در سال های گذشته افزایش دو یا سه برابری بودجه ورزش نتوانسته این فاصله را کم کند.

فولادی اظهار داشت: از نظر نیروی انسانی در ورزش استان کرمان هیچ مشکلی نداریم، زیرا نیروی انسانی توانمند، خوب و خوش فکری در استان وجود دارد.



وی بیان کرد: مشکل عمده ما در بخش ورزش، کمبود اعتبارات است که فدراسیون ها و هیئت های ورزشی در استان ها با آن مواجه هستند.



فولادی افزود: از سوی دیگر با همت و تلاش مسئولان ورزش استان کرمان در رشته های مختلف باز هم توانستیم ورزش را سر پا نگه داریم و حتی فعالیت های خوبی را نیز انجام دهیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، بیان کرد: هزار و 100 هیئت ورزشی در استان کرمان وجود دارد و تمامی هیئت های ورزشی باید برای تامین هزینه های خود به بازاریابی و درآمدزایی بپردازند.



وی درباره انتخاب رئیس هیئت هاکی استان کرمان گفت: اعضای مجمع تنها وظیفه رای دادن و انتخاب کردن ندارند بلکه در تمامی موفقیت ها و ناکامی های احتمالی مسئول هستند و باید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را همیشه مطرح کنند.



رئیس هیئت هاکی استان کرمان نیز وجود ملی پوشان و چند تیم لیگ برتری را در ورزش هاکی استان کرمان نشان از موفقیت این رشته ورزشی دانست و گفت: رشد و پیشرفت هرچه بیشتر این رشته بر مبنای ادامه وحدت و همدلی بین اعضاست.



کاووس محمودی تصریح کرد: ابتدا باید این رشته ورزشی را در ابعاد مختلف آسیب شناسی و سپس طرح و برنامه لازم را ارایه کنیم.



وی با اشاره به اینکه تحمل هر گونه سلیقه ای را داریم، بیان داشت: از تمامی توان و امکاناتی که در اختیار داریم برای رشد و توسعه این رشته ورزشی استفاده می کنیم و در سال ها تجربه مدیریتی خود از فکر و اندیشه همه اعضا استفاده کرده ام.



در پایان این نشست از محمد نایب لی رئیس و سرپرست سال های گذشته هیات هاکی استان کرمان با اهدای لوح سپاس و هدیه تجلیل شد.



کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان کرمان با 17 رای از تمامی آراء ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.



سیزدهمین انجمن فلوربال کشور در کرمان راه اندازی شده است

رئیس انجمن فلوربال فدراسیون انجمنهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون 13 انجمن فلوربال در سراسر کشور راه اندازی شده که آخرین آن مربوط به استان کرمان است.



رمضانعلی دولو در نشست توجیهی مربیان فلوربال استان کرمان افزود: علاقه مندی به ورزش نوظهور و جدید فلوربال در سراسر کشور بسیار زیاد است که این موضوع را در کرمان نیز شاهد هستیم.



وی ادامه داد: تلاش انجمن بر گسترش و توسعه ورزش فلوربال در دو بخش بانوان و مردان در کشور متمرکز است و امیدواریم برای محقق شدن آن مربیان و داوران خوبی را در سطوح مختلف آموزش دهیم.



رئیس انجمن فلوربال فدراسیون انجمنهای ورزشی اظهار داشت: با فعال شدن این رشته ورزشی در یک سال گذشته دو تیم فلوربال را به رقابتهای خارج از کشور اعزام کردیم که اعزام تیم دانش آموزی کشور به مسابقات بین المللی چک و تیم بزرگسالان به قهرمانی آسیا در ژاپن از جمله آن ها است.



وی همچنین گفت: جامعه ورزشی استان کرمان همیشه افتخارات بسیاری را در رشته های مختلف کسب کرده که امیدواریم در این رشته نیز بتواند ملی پوشان و افتخار آفرینانی را به کشور معرفی کند.



مدیرکل ورزش و جوانان کرمان نیز در این نشست گفت: امیدواریم در بین مربیان حاضر بتوانیم مدرسانی را برای تدریس در سایر استانهای کشور در رشته فلوربال بکار گیریم.

محمد فولادی اظهار داشت: با وجود فعالیت کوتاه مدت فدراسیون تازه تاسیس انجمنهای ورزشی، فعالیتهای ارزنده ای انجام و رشته های مختلفی فعال شده است.



وی با تاکید بر اهمیت آموزش در ورزش ادامه داد: توسعه و گسترش ورزش در تمامی نقاط استان کرمان مورد تاکید است.

دوره توجیهی مربیگری فلوربال با تدریس رمضانعلی دولو امروز و فردا با حضور بیش از 50 شرکت کننده از سراسر استان کرمان برپا شده است.



کمانداران معلول کرمانی در مسابقات جهانی چک افتخار آفریدند



زهرا نعمتی ، امین علیخانی و رهام شهابی پور سه کماندار معلول استان کرمان در رقابت های جهانی جمهوری چک افتخار آفریدند.



عناوین کسب شده توسط این اعضای تیم تیر و کمان جانبازان و معلولان ایران اعزامی به این رقابت ها به این شرح است، زهرا نعمتی، مدال طلای ماده ریکرو، کلاس نشسته، امین علیخانی نژاد، مدال برنز ماده ریکرو، کلاس ایستاده، مدال نقره ماده ریکرو مختلط تیمی مردان ابراهیم رنجبر، رهام شهابی پور و امین علیخانی نژاد و همچنین مدال برنز ماده ریکرو مختلط تیمی ابراهیم رنجبر و زهرا نعمتی.



مسابقه های جهانی رده بندی تیر و کمان جانبازان و معلولان از روزهای 21 تا 25 تیر ماه جاری در جمهوری چک برگزار شد.

هادی خلیل زاده مرشد کرمانی در جشنواره کشوری مرشدان برتر صاحب رتبه شد



هادی خلیلی زاده مرشد کرمانی در چهارمین جشنواره مرشدان برتر ایران که به میزبانی سبزوار برگزار شد، صاحب رتبه و مقام شد.



خلیلی زاده در گروه سنی 21 تا 40 سال در بخش ضرب نوازی انفرادی دیپلم افتخار و در بخش حماسه خوانی مقام دوم و سردم سیمین را کسب کرد.



این رقابت ها در سه بخش انفرادی، دو نفره، گروهی و در دو گروه سنی 21 تا 40 سال و 41 تا 60 سال برگزار شد.



جشنواره مرشدان برتر ایران 21 و 22 تیرماه در تالار کاشفی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار برپا شد.