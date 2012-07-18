آذربایجان غربی و اصفهان فینالیست های هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای مرحله نیمه نهایی سه شنبه شب، مسابقات هندبال که در سالن آزادگان دانشگاه ارومیه برگزار شد، نماینده آذربایجان غربی در دیداری حساس و نفس گیر با نتیجه 31 بر 19 از سد بوعلی همدان گذشت و به دیدار پایانی راه یافت .

در دیگر بازی این مرحله دو تیم اصفهان و تهران برابر هم صف آرایی کردند که در نهایت اصفهان توانست با نتیجه 35 – 29 از سد حریف بگذرد .

بدین ترتیب دیدار رده بندی بین تیم های تهران و بوعلی سینا همدان انجام می شود .

فینالیست های فوتسال و والیبال شناخته شدند

همچنین با پایان یافتن رقابتهای نیمه نهایی فوتسال و والیبال المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر که در ارومیه برگزار می شود، تیم های راه یافته به دیدار فینال شناخته شدند .

در هشتمین روز از المپیاد یازدهم سه شنبه شب، رقابت های فوتسال و والیبال با انجام چهار دیدار پیگیری و نتایج زیر کسب شد :

فوتسال

بابل 3 – 2 زابل

زنجان 6 – 2 خلیج فارس

بدین ترتیب تیم های بابل- زنجان دیدار پایانی و زابل - خلیج فارس بازی رده بندی را برگزار می کنند .

این مسابقات در سالن شهید بهشتی دانشگاه ارومیه برگزار می شود .

والیبال :

پیام نور خراسان رضوی 3 – 0 فردوسی مشهد

شمال آمل 3 – 1 شهید بهشتی تهران

در این مسابقات نیز تیم های آمل و پیام نور خراسان ساعت 16 بعدازظهر چهارشنبه برای برگزاری دیدار فینال در سالن زیبای شش هزار نفری غدیر ارومیه برابر هم صف آرایی می کنند .

دو تیم فردوسی مشهد و شهید بهشتی نیز برای کسب مقام سومی به مصاف هم می روند .