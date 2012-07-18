دو طرح بهزیستی در گنبدکاووس افتتاح شد

مدیرکل بهزیستی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، هزینه اجرای طرح واحد قرنطینه اورژانس اجتماعی را 12 میلیون تومان اعلام کرد.

وی اظهار داشت: به دلیل امنیت اجتماعی و روانی که نیاز است برای آحاد جامعه ایجاد کنیم، بهزیستی توجه ویژه ای به گسترش اورژانس های اجتماعی دارد.



وی عنوان کرد: در این زمینه برنامه ریزی شد به دلیل پتانسیل ها وظرفیتهای زیادی که وجود دارد، اورژانس اجتماعی منطقه شرق گلستان در گنبدکاووس دایر شود.



ایروانی بیان داشت: با اجرای این طرح، سطح کیفیت ارتقای خدمات بهزیستی در شهرستان ارتقا می یابد و امیدواریم با همکاری سازمان بهزیستی این بخش تقویت شود.



مدیرکل بهزیستی گلستان یادآورشد: در تلاش هستیم با اجرای طرح هایی خدماتی، بار آسیب های اجتماعی را در منطقه کاهش دهیم.