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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

دو طرح بهزیستی در گنبدکاووس افتتاح شد

دو طرح بهزیستی در گنبدکاووس افتتاح شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی گلستان از راه اندازی واحد قرنطینه اورژانس اجتماعی و مرکز توانبخشی و معلولان ذهنی بالای 14 سال به مناسب هفته بهزیستی در گنبدکاووس خبر داد.

مدیرکل بهزیستی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، هزینه اجرای طرح واحد قرنطینه اورژانس اجتماعی را 12 میلیون تومان اعلام کرد.

وی اظهار داشت: به دلیل امنیت اجتماعی و روانی که نیاز است برای آحاد جامعه ایجاد کنیم، بهزیستی توجه ویژه ای به گسترش اورژانس های اجتماعی دارد.

وی عنوان کرد: در این زمینه برنامه ریزی شد به دلیل پتانسیل ها وظرفیتهای زیادی که وجود دارد، اورژانس اجتماعی منطقه شرق گلستان در گنبدکاووس دایر شود.

ایروانی بیان داشت: با اجرای این طرح، سطح کیفیت ارتقای خدمات بهزیستی در شهرستان ارتقا می یابد و امیدواریم با همکاری سازمان بهزیستی این بخش تقویت شود.

مدیرکل بهزیستی گلستان یادآورشد: در تلاش هستیم با اجرای طرح هایی خدماتی، بار آسیب های اجتماعی را در منطقه کاهش دهیم.
کد مطلب 1653080

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