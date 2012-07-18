افسردگی کرمانیها؛ ره آورد آقا محمدخان قاجار یا مدرنیته

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها نقش علت و معلولی شرایط اجتماعی و اقتصادی بر بیماری های روانی بیش از هر زمان دیگری ملموس است؛ افسردگی از جمله بیماری هایی ست که افراد بسیار زیادی در جامعه امروز به آن مبتلا هستند.

اندوه، بی احساسی، بدبینی، اختلال در خواب و خستگی مفرط از خصوصیات این بیماری است. افسردگی؛ بیماری شایع و رایجی که در سال های اخیر بیش از بیش شده است.

افسردگی به جنسیت یا سن خاصی محدود نمی شود؛ در مردان و زنان و در تمام سنین، حتی کودکان بروز می کند. البته میزان وقوع افسردگی با بالا رفتن سن افراد افزایش می یابد.این در حالی است که بسیاری از بیماری خود آگاه نیستند.

این روزها اگر سری به کلینیکهای مشاوره و روانپزشکی بزنید، جمعیت زیادی از مراجعانی را می بینید که برای درمان افسردگی خود به متخصص رجوع می کنند.



این درحالیست که بسیاری از مبتلایان به این بیماری روحی (از اقشار گوناگون و با وضعیت اقتصادی اجتماعی متفاوت) در گفتگوهای روزانه خود به آن اشاره می کنند و از آن نالان هستند.

افسردگی اختلالی روانی با علل چند گانه است





به عقیده بسیاری از جامعه شناسان شاخص هایی چون سطح تحصیلات، رفاه اجتماعی و فرهنگ از عوامل تاثیر گذار در افسردگی است. فقدان هر کدام از این عوامل می تواند محرکی برای افسردگی باشد.

معضلات اقتصادی، همچون بیکاری، کاهش قدرت خرید در اثر گرانی ها و... که دامن گیر بسیاری از جوانان جامعه ماست، از موارد بسیار تاثیرگذار در افسردگی است.

افسردگی، ره آورد گذارناگهانی از سنت به مدرنیته





استرس از دیگر عوامل اصلی در بروز این بیماری است، وقایع پر تنش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و... از عوامل اصلی استرس در سال های اخیر در ایران بوده است.



ورود تکنولوژی های جدید به جوامع سنتی و نبود فرهنگ سازی کافی برای آن نیز، استرس را به ارمغان آورده است استرسی که منجر به افسردگی می شود.



به زعم بسیاری از کارشناسان قرار گرفتن در این شرایط گذار بستر مناسب برای افسردگی را به وجود آورده است؛ شکاف بین دنیای جدید و سنتی که چالش های عمیقی برای کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است.



در صورتی که نتوان خود را با شرایط جدید تطبیق داد حس نارضایتی و یاس ناشی از آن منجر به افسردگی می شود.



از علل دیگر افسردگی می توان به دسترسی نداشتن به امکانات و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای روز افراد به ویژه جوانان اشاره کرد.



افسردگی با محیط جغرافیایی ارتباط دارد





دکترشهاب الدین بنی هاشم متخصص روان پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افسردگی در کرمان اظهار داشت: تاریخ هر سرزمینی در خلق و خوی مردم آن تاثیر گذار است.



وی می افزاید: برای مثال کشتار تاریخی در زمان آقا محمد خان قاجار تاثیر بسیاری بر خلق و خوی مردم کرمان گذاشته است و آن ها را محافظه کار کرده است تسلیم شدن کرمانی ها در برابر شرایط از ویژگی های است که افسردگی را در این خطه بیشتر می کند.

وی درباره میزان افسردگی در کرمان عنوان کرد: تا کنون آمارگیری دقیقی برای این موضوع صورت نگرفته است، اما بر اساس یک سری شواهد که مانند سایه می ماند، می توان حدس زد چه میزان بیمار داریم.



افزایش میزان مصرف مواد مخدر، مشروبات الکی، آمار های طلاق و مشکلات خانوادگی سایه هایی هستند که سایه بیماری افسردگی را نشان می دهد.



گرایش قشر جوان به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی ناشی از کمبود فضای شادی در زندگی آن ها و نشان دهنده افزایش تعداد مبتلایان به بیماری افسردگی است.



وی با اشاره به اینکه خلق افسرده یکی از نشانه های افسردگی است افزود:50 درصد بیماران خلق افسرده را انکار و با خلق و خوی خود کنار نمی آیند.

افسردگی شاخص های کیفیت زندگی را کاهش می دهد





دکتر بنی هاشم متخصص روان پزشکی اختلالات روانی و در راس آن ها افسردگی را از عوامل موثر کاهش کیفیت زندگی می داند.



تعالی مادی، ثبات سیاسی و امنیت،زندگی خانوادگی و اجتماعی ،امنیت شغلی و آزادی های سیاسی از شاخص های کیفیت زندگی هستند.



این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی شاخص های کیفی زندگی پایین آمده است.



نکته قابل توجه آن است که افسردگی به صورت اتفاقی در فرد به وجود نمی آید، تمامی اتفاقات دوران زندگی از کودکی تا بزرگسالی می تواند عامل افسردگی در فرد شود.



سال های از دست رفته به کیفیتی از زندگی مربوط می شود که در طول سال های زندگی به دست می آید و در صورتی با ناکامی همراه باشد افسردگی را به همراه دارد.



میلان کولی؛ مهمترین عارضه افسردگی





در حال حاضر در جامعه بخش اعظمی از جوانان و دانشجویان دچار نوعی افسردگی به نام «میلان کولی» هستند که با بیزاری از خود و جهان و بی انگیزگی برای فعالیت همراه است.مسائل اشتغال ،ازدواج و مسکن از مهم ترین نیاز های جوانان است که موانع موجود بر سر این راه ها بروز بیماری افسردگی را دامن می زند.

برای رهایی از افسردگی...





متخصصان علم روانشناسی و روانپزشکی راههای درمانی گوناگونی را برای افسردگی به کار می گیرند؛ از تجویز شک های الکتریکی و داروهای شیمیایی گرفته تا توصیه اقداماتی برای افزایش شادی و امید به زندگی.



یکی از جدید ترین روش های درمان افسردگی ،دستگاه های تی ام سی می باشد.استان کرمان جز معدود استان هایی است که به این دستگاه ها مجهز شده است.



اما برای آنکه افسردگی به طور ریشه ای درمان شود، بیمار خود بیش از هر دارو و درمان دیگری می تواند برای رفع بیماریش کمک کند؛ به جای این که تسلیم آن شویم از خود سوال کنیم چه پیش آمده است؟ چرا افسردهایم؟



با طرح این سوالات می توانیم، علل افسردگی را لیست کرده و برای حل آن با برنامه ریزی، و رجوع به متخصصان اقدام کرده و امید به زندگی را افزایش دهیم.

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