ارومیه و اصفهان در فینال بسکتبال المپیاد ورزشی دانشجویان پسر رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای سه شنبه شب که با انجام دو بازی پیگیری شد، تیم دانشگاه ارومیه با برتری 70 بر 57 در برابر فردوسی مشهد به فینال این دوره از رقابتها رسید .

تیم اصفهان نیز با پیروزی 74 - 65 بر مازندران رقیب ارومیه در دیدار پایانی شناخته شد .

بدین ترتیب دو تیم مازندران و فردوسی مشهد نیز دیدار رده بندی این دوره از رقابتها را برای تعیین مقام سومی برگزار می کنند .

سرمربیگری تیم ارومیه را خلیل نسودی بر عهده دارد .

این مربی نام آشنا، سابقه شش دوره مربیگری تیم ارومیه در المپیادهای گذشته را در کارنامه دارد و تاکنون چندین عنوان نایب قهرمانی و سومی را برای استانمان کسب کرده است .

این رقابتها در سالن طوبی دانشگاه پردیس نازلو ارومیه پیگیری می شود .