به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام پریا شهریاری، مسئول دپارتمان فوتبال ساحلی اکثر قریب به اتفاق ورزشگاه‌های فوتبال ساحلی در سراسر کشور فاقد نور کافی بوده و امکان برگزاری مسابقات در آنها میسر نیست.

با این شرایط و با توجه به دستورالعمل صادر شده توسط فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم برگزاری تمرینات پیش از افطار و همچنین برگزاری مسابقات یک ساعت و نیم پس از آن، برگزاری این مسابقات در ماه مبارک رمضان انجام نمی‌شود و به بعد از این ماه موکول خواهد شد.

رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی کشور همچنین در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به درخواست باشگاه‌های لیگ برتری در جلسه قرعه کشی مسابقات لیگ برتر، کمیته فوتبال ساحلی اعلام کرد که تیم‌های لیگ برتری می‌توانند با 15 بازیکن رده سنی آزاد و پنج بازیکن رده امید و جوانان قرارداد به ثبت برسانند.

وی افزود: قبلا" از سوی کمیته فوتبال ساحلی پیشنهاد شده بود که 12 بازیکن آزاد و سه بازیکن رده سنی امید و جوانان مجاز به امضای قرارداد باشند که با درخواست تمامی باشگاه‌های لیگ برتری، کمیته ساحلی پس از بررسی تصمیم فوق را اعلام کرد.

شهریاری ادامه داد: قصد داریم با باشگاه‌های لیگ برتری تعامل خوبی داشته باشیم و از نقطه نظرات آنان رابطه با هرچه بهتر و باکیفیت تر برگزارشدن مسابقات لیگ برتراستفاده کنیم.