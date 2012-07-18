  1. ورزش
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

افزایش بازیکنان لیگ برتری/

مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود

مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود

در نشست ستاد تکریم ماه مبارک رمضان که در دفتر نایب رئیس اول فدراسیون برگزار شد، تصمیم به برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی بعد از ماه مبارک رمضان گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام پریا شهریاری، مسئول دپارتمان فوتبال ساحلی اکثر قریب به اتفاق ورزشگاه‌های فوتبال ساحلی در سراسر کشور فاقد نور کافی بوده و امکان برگزاری مسابقات در آنها میسر نیست.

با این شرایط و با توجه به دستورالعمل صادر شده توسط فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم برگزاری تمرینات پیش از افطار و همچنین برگزاری مسابقات یک ساعت و نیم پس از آن، برگزاری این مسابقات در ماه مبارک رمضان انجام نمی‌شود و به بعد از این ماه موکول خواهد شد.

رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی کشور همچنین در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به درخواست باشگاه‌های لیگ برتری در جلسه قرعه کشی مسابقات لیگ برتر، کمیته فوتبال ساحلی اعلام کرد که تیم‌های لیگ برتری می‌توانند با 15 بازیکن رده سنی آزاد و پنج بازیکن رده امید و جوانان قرارداد به ثبت برسانند.

وی افزود: قبلا" از سوی کمیته فوتبال ساحلی پیشنهاد شده بود که 12 بازیکن آزاد و سه بازیکن رده سنی امید و جوانان مجاز به امضای قرارداد باشند که با درخواست تمامی باشگاه‌های لیگ برتری، کمیته ساحلی پس از بررسی تصمیم فوق را اعلام کرد.

شهریاری ادامه داد: قصد داریم با باشگاه‌های لیگ برتری تعامل خوبی داشته باشیم و از نقطه نظرات آنان رابطه با هرچه بهتر و باکیفیت تر برگزارشدن مسابقات لیگ برتراستفاده کنیم.

کد مطلب 1653084

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