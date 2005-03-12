25 طرح ورزشي در استان مركزي افتتاح شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين سفريك روزه استخرسرپوشيده محلات، آشتيان وجانبازان با مجموع 5200 مترمربع زيربنا و 11050 ميليون ريال به بهره برداري رسيد.

همچنين زمين چمن مجموعه ورزشي شهرفراهان با 5 هكتارفضا و200 ميليون ريال هزينه به بهره برداري رسيد وهمزمان 20 سالن ورزشي درروستاهاي استان مركزي افتتاح شد.

دراين مراسم با حضور مهندس محسن مهرعليزاده كلنگ احداث پيست دوچرخه سواري خمين با 20 هكتار فضاي ورزشي و با پيش بيني 20 هزارميليون ريال اعتبار وسالن ورزشي بانوان دليجان با 50 هزارمترمربع مساحت و800 مترمربع زيربنا وبا پيش بيني 500 ميليون ريال اعتباربه زمين زده شد.

وي هم چنين ازروند احداث پروژه هاي ورزشي سالن 11 هزارنفري اراك وسالن ورزشي رباط طرد خمين بازديد كرد.