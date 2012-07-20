ارائه تلفن هوشمند فوجیتسو برای کاربران مسن

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ فوجیستو تلفن هوشمند مدل F-12D را برای جمعیت مسن ژاپن طراحی کرده است تا استفاده آسان و راحت از تلفن را برای آنها فراهم کند.

این شرکت اعلام کرد با گوگل برای طراحی تلفنی که استفاده از آن برای افراد مسن ساده باشد و آنها را گیج نکند همکاری کرده است. دکمه ها و حروف این تلفن، بزرگ طراحی شده و فقط اسکرولینگ (پیمایش) عمودی دارد.

صفحه لمسی این تلفن هوشمند برای کاربران تازه کاری طراحی شده که تا کنون از این فناوری استفاده نکرده اند.

آزمایش های فوجیتسو نشان داده است بسیاری از افراد مسن در استفاده از صفحات لمسی دچار مشکل و دشواری می شوند.

در نتیجه صفحه لمسی مدل F-12D به گونه ای طراحی شده است که میزان فشاری که به صفحه وارد می شود باید به اندازه فشار فیزیکی یک دکمه باشد.

این تلفن هوشمند جدید ماه آینده در بازارهای ژاپن عرضه می شود و این شرکت قصد دارد محصول جدید خود را به بازارهای جهانی نیز ارائه کند.