پیازکاران نگران فساد محصولات نباشند/10 سردخانه به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان صبح امروز چهارشنبه در جلسه کار گروه کشاورزی عجب شیر با اظهار این مطلب که نگهداری محصول تولید شده پیاز در سردخانه ، به مدت10ماه امکان پذیر بوده و طی این مدت محصول ذخیره شده کمترین تغییری از لحاظ کمی وکیفی پیدا نمی کند، گفت: در سال های گذشته، به دلیل فقدان مراکز مجهز نگهداری این محصول، تغییرات دمایی و سرد و گرم شدن ناگهانی دما، بالاترین خسارات را به محصول تولیدی وارد آورده و بهره برداران را با ضرر و زیان چشمگیری مواجه می نمود و درکنار آن قیمت محصول در بازار مصرف ، به صورت تصنعی ، توسط واسطه ها افزایش یافته و ناخشنودی مصرف کنندگان را به همراه داشت.



وی با اشاره به این نکته که در حالت نگهداری محصول پیاز در فضای باز و باراندازها، در هر یکصد تن، 15 تن از محصول ازبین می رفت افزود: با تغییر روش نگهداری، علاوه بر جلوگیری از اتلاف و هدررفت سرمایه ملی ، درآمد ناشی از تولید بهره برداران نیز به صورت قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از برنامه ریزی های انجام یافته توسط این سازمان برای ایجاد زمینه لازم جهت ساخت 10 واحد سردخانه ای در مناطق مختلف استان به منظور جلوگیری از اتلاف محصولات تولیدی بخش کشاورزی خبر داده و گفت: با راه اندازی واحد های جدید ، ظرفیت انبارداری سردخانه های استان یکصدو 60 هزار تن افزایش یافته و این امر، در استمرار حرکت بخش کشاورزی به سوی توسعه پایدار بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.



دکتر محمدیان با بیان اینکه سرانه مصرف پیاز در آذربایجان شرقی ، 25 کیلو گرم و نیاز استان به این محصول حدود 50 هزار تن در 7 ماه از سال است گفت: سطوح زیر کشت این محصول در استان در فصل زراعی جاری، بالغ بر 5 هزار و 500 هکتار بوده که پیش بینی می شود بالغ بر 230 هزار تن محصول پیاز از این اراضی برداشت گردد.



وی از برنامه های در دست اجرای سازمان برای ایجاد مراکزفرآوری، بسته بندی و سورتینگ این محصول به منظور افزایش ارزش اقتصادی آن دربازارهای داخلی و خارجی خبرداده وگفت: تلاش براین است در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ازبهره برداران بخش کشاورزی استان ، در راستای صیانت از سرمایه ملی، حمایت بیش از پیش انجام پذیرد.