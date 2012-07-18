مس و سپاهان؛ کری کارخانه ها برای دربی صنعتی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هر دو تیم مذکور که تحت نظر کارخانجات بزرگ کشور اداره می شوند به نوعی دربی تیم های صنعتی را برگزار می کنند و همین سبب شده است که مدیران دو کارخانه نیز طی روزهای اخیر برای هرچه جذاب تر شدن این بازی برای یکدیگر کری خوانی هم داشته باشند!

اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مس ایران در هفته گذشته در سفری که به کرمان داشت پیرامون این بازی گفته بود: پیروزی در این بازی برای مس اهمیت ویژه ای دارد و ما از این طریق می توانیم برتری های خود را در زمینه های مختلف به رخ بکشیم.

ظاهرا مقامات شرکت مس که تیمشان طی هفته های اخیر حاشیه های ریز و درشتی را هم تجربه کرده است برای هرچه آماده تر شدن جهت برگزاری دربی تیم های صنعتی لیگ برتر درصدد هستند تا پیش از بازی برابر سپاهان قسط اول قرارداد بازیکنان خود را به حساب آن ها واریز کنند که شامل 40 درصد از مبلغ کل قرارداد آن ها می باشد تا تیم مس با روحیه هرچه بیشتر راهی اصفهان شود.

همچنین از سوی شرکت مس پاداش های ویژه ای برای کادر فنی و بازیکنان در صورت کسب یک نتیجه خوب برابر سپاهان وعده داده شده است تا حساسیت این بازی بیش از پیش مشخص شود! از سوی مقابل مقامات شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز که ظاهرا در نشست های رو در رو نیز با مقامات شرکت مس برای این بازی بحث های جالبی داشته اند، قصد ندارند از مقامات شرکت مس عقب بمانند و آن ها نیز برای بازیکنان خود پیام های شورانگیز و همچنین پاداش های خاص وعده داده اند! باید دید در نهایت دربی صنعتی فوتبال ایران موجب خوشحالی اهالی کدام کارخانه خواهد شد؟!

طلسم مس در اصفهان برابر سپاهان

تیم مس در یکی از سخت ترین بازی های این فصل خود در هفته اول لیگ برتر برابر سپاهان اصفهان صف آرایی می کند.کرمانی ها در حالی در فولادشهر به مصاف قهرمان فصل قبل بازی های لیگ برتر به زمین می روند که از زمان صعودشان به لیگ برتر نتوانسته اند در اصفهان برابر سپاهان به پیروزی برسند.

مس کرمان در تاریخ بازی های خود در لیگ برتر تاکنون شش بار در اصفهان به مصاف سپاهان رفته است که حاصل آن سه تساوی و سه باخت بوده است. این تیم در اولین بازی خود با هدایت نادر دست نشان با گل صابر میرقربانی به تساوی یک بر یک دست یافت.

در بازی دوم همین نتیجه با امیر قلعه نویی و گلزنی مجید خدابنده لو برای مس تکرار شد. اما سرانجام طلسم این تساوی ها با باخت مس در بازی سوم دو تیم در اصفهان شکسته شد. آن ها با هدایت پرویز مظلومی یک بر صفر به میزبان خود باختند.

مظلومی با مس در بازی فصل بعد این بار با سه گل مغلوب سپاهان شدند اما صمد مرفاوی موفق شد در بازی بعد دو تیم در ورزشگاه فولادشهر یک تساوی صفر بر صفر برای مس بگیرد.

در نهایت بازی آخر دو تیم در این ورزشگاه با سنگین ترین شکست تاریخ مس در بازی های خارج از خانه خود در لیگ برتر همراه شد و مس تحت هدایت بلاژویچ با چهار گل مغلوب میزبانش شد. هرچند خیلی مشکل است اما کرمانی ها به شدت علاقه مندند طلسم نبردن های خود را در اصفهان و برابر سپاهان بشکنند.

معمولا هفته اول بازی های لیگ برتر محل رخ دادن نتایج عجیب و شگفت انگیز است از همین رو مسی ها دوست دارند برای انجام این مهم از این فرصت استفاده کنند. از سوی مقابل سپاهان نیز به عنوان مدافع قهرمانی قصد دارد از همان هفته اول اقتدار خود را برای خیز جهت کسب چهارمین قهرمانی متوالی نشان دهد.