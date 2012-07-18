یک میلیارد ریال اعتبار به احداث سالن ورزشی شهر خرو تخصیص یافت

جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سالن که از طرف بسیج ساخته می‌شود سال گذشته نیز یک میلیارد ریال اعتبار داشت.

وی تصریح کرد: برای تکمیل احداث مراکز بهداشتی درمانی روستاهای جیلو و حاجی‌آباد، هر کدام یک میلیارد و 500 میلیون ریال، احداث پایگاه بهداشتی شماره 8 شهری 200 میلیون ریال و خانه‌های بهداشت روستاهای رحمت‌آباد چمبران، همایی و مبارکه هر کدام 130 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت.

به گفته رئیس کمیته برنامه‌ ریزی نیشابور، برای تکمیل سالن ورزشی احمدآباد 500 میلیون ریال و برای تکمیل زمین ورزشی شهید فیوجی ‌مقدم 300 میلیون ریال و برای تکمیل زمین ورزشی چمن شهر خرو 300 میلیون ریال اعتبار تعریف شد.

هاشمی با اشاره به اینکه در فصل گردشگری برای مرمت و خرید تجهیزات آرامگاه‌های حکیم خیام و شیخ عطار هر کدام 800 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت، یادآور شد: برای تاسیسات روستای هدف گردشگری بوژان 500 میلیون ریال و تاسیسات گردشگری چکنه 500 میلیون ریال و بوستان ریاضیات 600 میلیون ریال اختصاص یافت.

وی از اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به احداث مجتمع فرهنگی مذهبی در روستای فوشنجان نیشابور خبر و توضیح داد: با توجه به اینکه این روستا زادگاه حاج بکتاش‌ ولی از عرفای جهان اسلام و پیشوایان علویان ترکیه است این مجتمع بر اساس دیدگاه‌ های رسمی نظام ساخته می‌شود تا روابط فرهنگی ایران و ترکیه تقویت شود.

معاون استاندار خراسان رضوی با اظهار تاسف از اینکه اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی برای ساخت کتابخانه مرکزی نیشابور تحرک خوبی از خود نشان نداده است، گفت: دو میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار برای آغاز به ساخت این کتابخانه در سه هزارمترمربع زمین اهدایی شهرداری در بوستان ارغوان نیشابور اختصاص یافت.

فرماندار نیشابور از اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل مجتمع افلاک‌نمای نیشابور خبر داد و افزود: این مجتمع جدای از کاربری فضای سبز که در حال حاضر مردم از آن استفاده می‌کنند، دارای مجتمع فرهنگی هنری و مجموعه علمی نجوم است که امید است پس از رفع مشکلات و خرید تجهیزات اپتیکی، دانشکده نجوم وابسته به دانشگاه ملی نیشابور در آن مستقر شود.

هاشمی اظهار امیدواری کرد با در اختیار قرار گرفتن اعتبارات بلوکه در حساب دانشگاه فردوسی متعلق به مجتمع، تکمیل فضای جانبی عمرانی افلاک‌ نما سرعت بیشتری به خود گیرد.