ايجاد قرارگاه دائمي امر به معروف و نهي از منكر در مراكز استانها

معاون فرهنگي و تبليغات ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: براي ترويج و همگاني كردن امر به معروف و نهي از منكر ، چاره اي جز تقويت حساسيت ها در فرهنگ عمومي نداريم.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، عليرضا افشار كه در همايش سراسري توجيهي فرهنگي ، آموزشي مديران و مسئوولين امر به معروف و نهي از منكر سخن مي گفت، تصريح كرد: بدون انسجام و هماهنگي ميان سازمانها و نهادهاي مرتبط با مساله فرهنگ عمومي كشور از قبيل: ستاد احياء امر به معروف ونهي از منكر، قوه قضاييه، نيروي مقاومت بسيج و نيروي انتظامي تلاشها در اين حوزه، موثر نخواهند بود.

افشار از طرح ايجاد قرارگاههاي دائمي امر به معروف و نهي از منكر در مراكز استانها خبر داد و گفت : در صورت اجراي ماده مربوط به ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي ذي ربط در قانون حمايت قضايي از بسيج، اين طرح عملي خواهد شد.

معاون فرهنگي و تبليغاتي ستاد كل نيروهاي مسلح بر لزوم ارتقاي سطح آموزش در ناصحين و ضابطين امر به معروف و نهي از منكر تاكيد كرد و افزود: افراط و تفريط در امر به معروف و نهي از منكر به جامعه صدمه مي زند.