برگزاری اولین دوره مقدماتی دانش افزایی اساتید جوان در علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در این خصوص گفت: این دوره سه روزه است که از 27 تیرماه آغاز شده و تا 29 تیر ادامه خواهد داشت.

دکتر محمدرضا دهقانی افزود: 30 نفر از اساتید جوان دانشگاه که به تازگی عضو هیئت علمی شده اند با شرکت در این دوره طی سه روز در شش بخش مورد آموزش قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: اساتید جوان باید با روشهای نوین آموزشی آشنا شوند تا بتوانند بهترین آموزش را به دانشجویان ارائه دهند.

دکتر دهقانی بیان کرد: مطالب آموزش و فرهنگی در این دوره به اساتید آموزش داده می شود که روشهای نوین تدریس، اخلاق حرفه ای، ارزشیابی و مسایل فرهنگی از جمله آنهاست.

وی گفت: این دوره با توجه به اهمیت این موضوع که اساتید باید الگوی دانشجویان باشند و همچنین بهترین شیوه تدریس را ارایه دهند ، برگزار شده است.

دهقانی افزود: دوره فلوشیپ آموزش پزشکی نیز به مدت یک ماه برای این اساتید برگزار می شد که آنها پس از گذراندن دوره مقدماتی وارد آن می شوند.

وی اظهار داشت: دوره پیشرفته فلوشیپ آموزش پزشکی نیز به زودی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی راه اندازی و اجرا می شود.

برگزاری طرح سراج در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طرح سراج در روزهای ماه مبارک رمضان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌ شود.

مدیر کل تعالی فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه‌ی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: طرح سراج (سیر مطالعاتی فرق و ادیان) با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس و در ماه مبارک رمضان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

مهدی خسروی افزود: این طرح با رویکرد نقد بهائیت، نقد تصوف و نقد مسیحیت تبشیری اجرا خواهد شد و هدف از برگزاری این دوره‌ی آموزشی آشنایی هر چه بیشتر شرکت کنندگان با ظواهر فریبنده‌ی ادیانی است که در جامعه در پی ایجاد جایگاه و جذب افراد به ویژه قشر تحصیل کرده‌ی جامعه به فرقه‌ خود است.

وی اظهار داشت: این برنامه‌ آموزشی به همراه امتیاز آموزشی جهت کارکنان این دانشگاه و با حضور منتقدین و کارشناسان خبره‌ کشوری از 31 تیر ماه سال جاری آغاز می‌شود و تا 28 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

دکتر خسروی بیان داشت: این برنامه‌ آموزشی، به صورت 5 دوره‌ مجزا و در سالن 22 بهمن واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود و علاقمندان می‌توانند حداکثر تا تاریخ 26 تیر ماه جاری با مراجعه به پایگاه اینترنتی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این کلاس‌ها ثبت نام کنند.

چهار مدرسه مروج سلامت درنواحی 2و 4 شیراز 5 ستاره شدند

108 مدرسه مروج سلامت منتخب آموزش پرورش نواحی 2و 4 شهر شیراز برای دریافت ستاره ، توسط کارشناسان مرکز بهداشت شهدای والفجر مورد بررسی قرار گرفتند.

در بررسی های به عمل آمده از 108 مدرسه منتخب آموزش پرورش نواحی 2و 4 شهر شیراز در سال تحصیلی 91-90، بعنوان مدارس مروج سلامت ، با هدف ارتقا سلامت و توانمند سازی دانش آموزان، تعداد 4 مدرسه پنج ستاره، 18 مدرسه چهار ستاره ، 35 مدرسه سه ستاره و بقیه مدارس ستاره های صفر تا 2 را کسب کردند.

در این مدارس هشت آیتم آموزش سلامت، خدمات بالینی دانش آموزان، سلامت محیط مدرسه، تغذیه و تحرک فیزیکی، ارتقای سلامت کارکنان، خدمات سلامت روان و مشارکت والدین در برنامه ریزی های ارتقا سلامت، مورد بررسی قرار گرفت.

ستاره دار شدن مدارس بر اساس آیتمهای مذکور و با نظارت و همت واحد بهداشت مدارس شهدای والفجر در دو مرحله با انجام ممیزی یک و 2 انجام و اولویت بندی شد.