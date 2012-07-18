تهران در صدر جدول المپیاد ورزشی دانشجویان کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هشتمین روز این رقابتها تا سه شنبه شب ، تیم دانشگاه تهران با کسب 18 مدال طلا، 2 نقره و 6 برنز و کسب 235 امتیاز همچنان بالاتر از سایر تیمهای شرکت کننده در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

دانشگاه اصفهان با 2مدال طلا، 6 نقره و 3 برنز و کسب 86 امتیاز در رده دوم ایستاده است.

تیم دانشگاه پیام نور با یک طلا، 5 نقره و 4 برنز و کسب 73 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

تیمهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، شیراز، فنی و حرفه ای عناوین چهارم تا پنجم را از آن خود کرده اند.

رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از بیستم تیر ماه جاری با حضور 3500 ورزشکار در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی در ارومیه پیگیری می شود.