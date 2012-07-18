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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

تهران در صدر جدول المپیاد ورزشی دانشجویان کشور قرار دارد

تهران در صدر جدول المپیاد ورزشی دانشجویان کشور قرار دارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: در پایان هشتمین روز از یازدهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور که در ارومیه در حال برگزاری است، دانشگاه تهران با مجموع 26 مدال رنگارنگ همچنان صدرنشینی خود را حفظ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هشتمین روز این رقابتها تا سه شنبه شب ، تیم دانشگاه تهران با کسب 18 مدال طلا، 2 نقره و 6 برنز و کسب 235 امتیاز همچنان بالاتر از سایر تیمهای شرکت کننده در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

دانشگاه اصفهان با 2مدال طلا، 6 نقره و 3 برنز و کسب 86 امتیاز در رده دوم ایستاده است.

تیم دانشگاه پیام نور با یک طلا، 5 نقره و 4 برنز و کسب 73 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

تیمهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، شیراز، فنی و حرفه ای عناوین چهارم تا پنجم را از آن خود کرده اند.

رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از بیستم تیر ماه جاری با حضور 3500 ورزشکار در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی در ارومیه پیگیری می شود.

کد مطلب 1653107

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