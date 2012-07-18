به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قهرمانی را در امر قضاوت دیدار صنعت نفت آبادان - پرسپولیس که پنجشنبه شب در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود، حسن کامرانیفر و محسن فریمانی همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار استقلال - آلومینیوم هرمزگان را احمد صالحی سوت میزند. کمکهای صالحی در این بازی رضا سخندان و اکبر کیانی هستند.
اسامی داوران هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در حالی اعلام شده است که نامی از سعید مظفریزاده، هدایت ممبینی و یدالله جهانبازی در بین آنها دیده نمیشود. ممبینی و جهانبازی در تست هفته گذشته داوران حدنصاب لازم را کسب نکردند و مظفریزاده نیز به علت مصدومیت در این آزمون شرکت نکرد. به همین خاطر این سه داور فرصت قضاوت در لیگ برتر را ندارند تا شرایط لازم برای قضاوت در این رده را احراز کنند.
- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 29/4/91
* صنعت نفت آبادان - پرسپولیس، ساعت 20:45، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن قهرمانی، کمکها: حسن کامرانیفر و محسن فریمانی، داورچهارم: موعود بنیادیفر
ناظر: حسین خوشخوان
* فجرشهید سپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 20:30، ورزشگاه شیراز فارس
داور: حسین زرگر، کمکها: بابک داوری و غلام آموزگار، داورچهارم: رضا کرمانشاهی
ناظر: ابراهیم میرزابیگی
* صبای قم - پیکان تهران، ساعت 20:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: محسن ترکی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: رضا عادل
ناظر: اسماعیل صفیری
* گهر دورود - ملوان بندرانزلی، ساعت 20:45، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: علیرضا کهوری و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: غلامرضا جباری
ناظر: محمدعلی فروغی
* نفت تهران - راه آهن، ساعت 20:45، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: محمدرضا منصوری و سعید قاسمی، داورچهارم: سیدمهدی سیدعلی
ناظر: رضا غیاثی
جمعه - 30/4/91
* استقلال تهران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 22، ورزشگاه آزادی تهران
داور: احمد صالحی، کمکها: رضا سخندان و اکبر کیانی، داورچهارم: حسن اکرمی
ناظر: غلامرضا بهروان
* داماش گیلان - فولاد خوزستان، ساعت 21:15، ورزشگاه شهیدعضدی رشت
داور: علیرضا فغانی، کمکها: حسین طالقانی و علی میرزابیگی، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر: مسعود عنایت
* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز، ساعت 20:15، یادگار امام (ره) تبریز
داور: تورج حقوردی، کمکها: داوود رفعتی و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: فریدون اصفهانیان
* سپاهان اصفهان - مس کرمان، ساعت 20:45، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: محمدرضا امینی و حمید غمزه، داورچهارم: جواد شرفی
ناظر: حاتم بکپور
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