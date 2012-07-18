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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

قصاب خاطی در ملکان به حبس محکوم شد

قصاب خاطی در ملکان به حبس محکوم شد

ملکان - خبرگزاری مهر: یک قصاب در شهرستان ملکان که اقدام به کشتار غیر مجاز کرده بود به حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر ودود فدای حسینی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ملکان گفت: بازرسان کنترل بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان طی بازرسیهای دوره ای از  مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خادم دامی یک مورد لاشه  که به صورت غیر مجاز کشتار و فاقد هرگونه مهر دامپزشکی بود کشف و ضبط شد.

وی افزود: لاشه کشف شده بیش از 250 کیلوگرم وزن داشت که با حکم قضایی معدوم گردید.

صاحب قصابی فوق نیز با حکم مقامات قضایی شهرستان به حبس محکوم شد.

وی در پایان ضمن تشکر از همکاریهای مراجع قضایی و انتظامی یادآور شد که با متخلفین و تهدید کنندگان بهداشت عمومی طبق مقررات برخورد جدی خواهد شد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 1512  به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.

کد مطلب 1653110

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