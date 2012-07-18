دود تحریم ایران چشمان پژو را آزار می دهد/ کاهش وابستگی خودروساز ایرانی

مهرداد بذرپاش عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگا مهر، با اشاره به انتشار خبر اخراج 8 هزار نفر از کارمندان و کارگران شرکت پژو در رسانه ها این موضوع را زنگ خطری برای این شرکت خودروسازی فرانسوی دانست و افزود: مسوولان پژو قطعا به قطع همکاری با این تعداد کارگر راضی نخواهند شد و به زودی تصمیم جدیدی برای افزایش اخراج‌ها خواهد گرفت.

مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا افزود: به علت وضعیت نامناسب اقتصادی در اروپا شرکت پژو با کاهش چشمگیر تقاضا مواجه شده و بر اساس آمارهای موجود، میزان فروش این شرکت در 6 ماهه نخست سال میلادی 2012 با 13 درصد کاهش به کمتر از 62/1 میلیون دستگاه رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی فرانسه گفت: در صنعت خودرو روزانه فقط حدود 800 دستگاه خودروی 206 تولید می‌شود واگر این را کنار سایر محصولات پژو قرار دهیم متوجه میزان این مبادلات ارزی خواهیم شد و شرکت پژو درآمد قابل توجهی از بازار خودروی ایران نصیب خود می‌کرد اما با اعمال تحریم علیه ایران بازار قابل توجهی را از دست خواهد داد.

بذرپاش تاکید کرد: وضعیت شرکت پژوی فرانسه آن قدر وخیم است که با اعمال تحریم‌ها علیه ایران با بحران جدی مواجه خواهد شد البته در مقابل این وضعیت، وابستگی صنعت خودروی ایران به قطعات طی 3 سال اخیر کاهش یافته و داخلی‌سازی رشد فزاینده‌ای داشته است و این بدان معناست که صنایع خودروسازی ایران در حال تمرین کردن تولید خودرو بدون حضور پژو هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزبری پژو 405 تقریباٌصفر است و پژو 206 و 207 نیز بخش قابل توجه آن ساخت داخل شده‌اند اظهار داشت: کاهش همکاری‌های شرکت پژو موجب شده که روند داخلی‌سازی و خودکفایی در با سرعت بیشتری ادامه یابد و قطع ارتباط پژو نمی‌تواند اثر چندان مخربی بر تولید بگذارد.

بذرپاش یادآور شد: قطع همکاری‌های شرکت پژوی فرانسه با صنعت خودروسازی ایران اگرچه ممکن است در کوتاه‌ مدت مشکلاتی را برای این صنعت ایجاد کند اما موقتی است و به سرعت می‌توان با داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز به مرحله تازه‌ای از خودکفایی دست یافت.

وی تاکید کرد: صنعت کشور این توانایی را دارد که هر تحریمی را دور بزند و به راه توسعه‌ای خود ادامه دهد و قطعا دود آثار تحریم اقتصادی علیه ایران به چشم صنعت و اقتصاد فرانسه به خصوص شرکت پژو می‌رود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در مجلس یک اراده جدی برای حمایت اصولی از صنعت کشور وجود دارد و ما تلاش خواهیم کرد تا این صنعت در جهت عدم وابستگی به خارج فعالیت‌های تازه‌ای را شروع کند و از مدیران صنعت می‌خواهیم که ایده تازه‌ای برای تحریم‌شکنی ارائه و اجرا کنند.

لازم به یادآوری است ژان پیرمرسیه، نماینده اتحادیه کارگران شرکت پژو در فرانسه، مهمترین عامل زیان شدید این شرکت را قطع همکاری با ایران عنوان کرده و گفته بود: مسئولان شرکت پژو 12 ماه به فرانسوی ها دروغ گفتند و با نادیده گرفتن بازار ایران فروش محصولات پژو کاهش چشمگیری پیدا کرده است.