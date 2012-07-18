منطقه محروم "سیلاب کلوار" شهرستان بویراحمد از بن بست خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور صبح چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی جاده روستایی "سیلاب کلوار" افزود: طول این جاده110 کیلومتر است که تاکنون 36 کیلومتر از آن آسفالت شده است.

وی بیان کرد: تا آبان ماه و ابتدای فصل بارندگی 20 کیلومتر دیگر از جاده روستایی "سیلاب کلوار" آسفالت می شود.

امیدی پور اظهار داشت: با اصلاح مشخصات این محور و حل مشکلات میان کارفرما و پیمانکار، زمان بندی جدید پروژه برای شروع عملیات زیرسازی و تکمیل ابنیه فنی اعلام می شود.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: کیفی نبودن اجرای طرح ها و عدم نظارت کافی بر طرحها سبب دوباره کاری و متحمل شدن هزینه های کلان برای دولت می شود.

امیدی پور عنوان کرد: باید با ایجاد تعامل با پیمانکاران و نگاهی تخصصی و کاری به طرحها، در کار خدمت رسانی به مردم تلاش کرد.

