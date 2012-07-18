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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

در کهگیلویه و بویراحمد/

منطقه محروم "سیلاب کلوار" شهرستان بویراحمد از بن بست خارج می شود

منطقه محروم "سیلاب کلوار" شهرستان بویراحمد از بن بست خارج می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 54 کیلومتر باقیمانده از پروژه راه روستایی "سیلاب کلوار" شهرستان بویراحمد تا پایان سال آسفالت می شود تا این منطقه از بن بست خارج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور صبح چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی جاده روستایی "سیلاب کلوار" افزود: طول این جاده110 کیلومتر است که تاکنون 36 کیلومتر از آن آسفالت شده است.

وی بیان کرد: تا آبان ماه و ابتدای فصل بارندگی 20 کیلومتر دیگر از جاده روستایی "سیلاب کلوار" آسفالت می شود.

امیدی پور اظهار داشت: با اصلاح مشخصات این محور و حل مشکلات میان کارفرما و پیمانکار، زمان بندی جدید پروژه برای شروع عملیات زیرسازی و تکمیل ابنیه فنی اعلام می شود.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: کیفی نبودن اجرای طرح ها و عدم نظارت کافی بر طرحها سبب دوباره کاری و متحمل شدن هزینه های کلان برای دولت می شود.

امیدی پور عنوان کرد: باید با ایجاد تعامل با پیمانکاران و نگاهی تخصصی و کاری به طرحها، در کار خدمت رسانی به مردم تلاش کرد.
 

کد مطلب 1653112

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