بیداری اسلامی ابرقدرتهای دنیا را به زیر می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدجعفر اسدی سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت عملیات غرورآفرین والفجر2 در مصلی امام خمینی(ره) جهرم با اشاره به نقش لشکر المهدی(عج) در دوران دفاع مقدس گفت: در دوران جنگ تحمیلی برای اولین بار هم شرق و هم غرب در کنار هم برعلیه یک ملت مظلوم اما مقاوم قرار گرفتند تا شاید روحیه انقلابی مردم ما خدشه وارد کنند اما شکست خوردند.

فرمانده لشکر المهدی (عج) در دوران دفاع مقدس با بررسی عملیات والفجر 2 ابراز داشت: انجام این عملیات به پیشنهاد شهید مهدی باکری به خاطر حضور گسترده ضدانقلاب در منطقه حاج عمران در استان های کردستان و آذربایجان غربی برنامه ریزی شد و در این عملیات 2 لشکر مکانیزه از 11 محور یک جنگ سخت با دشمن متجاوز حمله کردند.

سردار اسدی افزود: تمام امکانات استکبار بسیج شد تا عملیات والفجر 2 به پیروزی نرسد اما طی 15 شبانه روز رشادت رزمندگان جهرم و دیگر مردم استان فارس در لشکر المهدی(عج) به شکست سخت دشمن انجامید و تا مدتها کشورهای منطقه در سکوت سختی فرو رفتند.

معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: همه دعوای ما بعد از 33 سال همین حفظ اسلام است، این شگرد آمریکاست زیرا آنها از برنامه هسته ای ما نمی ترسند بلکه از اسلام و باورهای دینی ما واهمه دارند.

سردار اسدی ضمن اشاره به فرمایش حضرت امام(ره) که" ما آنچه داریم از عاشورا وکربلاست"، تاکید کرد: اما امروز اگر دشمنان ما به صحنه بیایند بی شک عاشورایی عمل می کنیم و یزید زمان را از صحنه روزگار محو خواهیم کرد.

فرمانده پیشین نیروی زمینی سپاه بیان کرد: ما 33 است در یک جنگ تمام عیار با دشمن هستیم امروز جنگ نظامی نیمه تعطیل است اما جنگ سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی ادامه دارد مردم ما باید بیدار باشند این ماهواره در خانه ها یک جنگ تبلیغاتی برای کم کردن باورهای دینی ماست.

سردار اسدی اضافه کرد: مردم ما باید آگاه باشند زیرا دشمن داخلی و خارجی سعی دارد ملت ما ناراضی باشد.

معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح ابراز امیدواری کرد: این بیداری اسلامی به زودی ابرقدرتهای دنیا را نیز به زیر می کشد.

در این مراسم سردار حسینی فرمانده تیپ 33 المهدی(عج) جهرم نیز طی سخنانی گزارشی از نحوه عملکرد گردان ها و اهداف عملیات والفجر 2 ارائه کرد.