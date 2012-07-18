18 زمین رها شده برای پیشگیری از بیماری سالک در مشهد دیوارکشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 10 مشهد گفت: یکی از راه های تشدید شیوع بیماری سالک وجود مخازن زباله و خاک و نخاله در اراضی رها شده است که در این راستا 18 زمین رها شده در منطقه 10 دیوار کشی شده است.

حمید ضمیری ضمن درخواست همکاری از ساکنان در رعایت بهداشت عمومی و همکاری در رعایت زمان جمع آوری زباله در خصوص اقدامات صورت گرفته در پیشگیری از این بیماری بیان داشت: در همین راستا در سه ماهه اول سال جاری 6 تن آهک پاشی مخازن زباله انجام شد.

شهردار منطقه 10 مشهد با اشاره به راه اندازی ایستگاه سلامت در این منطقه گفت: در همین راستا شهرداری منطقه نیز با هدف آشنایی شهروندان با بیماری های چون سالک و غرفه خدمات شهری را در ایستگاه سلامت منطقه راه اندازی کرده است.

حضور پررنگ 500 مسجد شهر مشهد در طرح بهبود امور مساجد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به حضور پررنگ 500 مسجد شهر مشهد در طرح بهبود امور مساجد گفت: این طرح که به همت شهرداری مشهد در سطح شهر به اجرا درآمد با اعتباری معادل 50 میلیارد ریال توانست 196 مسجد شهر را تحت پوشش قرار دهد.

حسین شادکام اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای طرح بهبود امور مساجد را در سال 91 رقمی معادل 20 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: همزمان با دهه نکوداشت مساجد طرح قالیشویی مساجد در دهه آخر شعبان و آماده سازی مساجد به منظور استقبال از شهروندان در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه طرح قالیشویی مساجد با اعتباری بالغ بر50 میلیون تومان و با مشارکت شهرداری های مناطق برگزار خواهد شد، افزود: در سال گذشته 196 مسجد در طرح نکوداشت مساجد شرکت داشتندکه در این راستا 35 هزار متر مربع از فرش های مساجد شستشو شد.

اجرای طرح ممیزی انرژی در مساجد مشهد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اجرای طرح ممیزی انرژی در مساجد شهر تصریح کرد: این طرح به طور آزمایشی در سطح 4 مسجد به اجرا درآمده و امید است در آینده ای نزدیک اجرای آن برای تمامی مساجد شهر محقق شود.

حسین شادکام با اشاره به راه اندازی فضای ورزشی و نصب وسایل بدنسازی در مساجد تصریح کرد: تلاش ما بر این است که مساجد به عنوان محور توسعه در محلات و کانون توجه مردم محله باشد.

شادکام با اشاره به فعالیت 13 فرهنگسرای مختلف در سطح شهر و ارائه 110 برنامه فرهنگی اظهار کرد: موفق شدیم به جای ارائه صرف برنامه ها در فرهنگسراهای شهر، مساجد را نیز کانون فعالیت های فرهنگی کرده ضمن اینکه با این روش 200 مسجد در اجرای این مهم ما را یاری کردند.

وی همچنین به فعالیت 2 هزار و 500 خادم شهر بهشت اشاره کرد و گفت: این خدمتگذاری با محوریت مسجد و خدمتگذاری به زائران امام هشتم (ع) صورت گرفته است.

جمع آوری 80 تابلوی نازیبا در خیابان شهید صدوقی

در راستای زیباسازی معابر شهری بیش از 80 تابلوی نازیبا در خیابان شهید صدوقی جمع آوری شد.

شهردار منطقه 6 مشهد گفت: جمع آوری تابلوهای نازیبای پزشکان، دفاتر، سایبان های فرسوده و ناودان های ناهمگون، همچنین بنر و پرده های فرسوده و نصب شده در مکان های نامناسب از جمله موارد نازیبا در سطح خیابان شهید صدوقی عنوان کرد که مورد پاکسازی قرار گرفت.

شهرام کریمی اظهارکرد: گام اول شهرداری منطقه برای زیباسازی شهری حذف عوامل نازیبای مشاغل و اصناف است که در این مرحله بیش از 80 مورد پاکسازی در خیابان شهید صدوقی صورت گرفت.

وی با اشاره به تنوع موارد ناهمگون کننده در سطح منطقه یادآور شد: به منظور ایجاد زیبایی بصری در معابر منطقه، قوانینی در خصوص نصب هرگونه اطلاعیه برای مشاغل خواهیم داشت.

نخستین همایش هنرهای خانگی در جشنواره آفتابگردان

نخستین همایش هنرهای خانگی و مسابقه بزرگ پدران و پسران در قالب جشنواره آفتابگردان در منطقه 11 برگزار شد.

شهردار منطقه 11 مشهد گفت: جشنواره هنرهای خانگی ویژه مادران و دختران و مسابقه پدران و پسران را یکی از برنامه های مناسب برای بهینه سازی اوقات فراغت ساکنان منطقه می باشدکه رقابتی جذاب بین والدین و فرزندانشان ایجاد می کند.

محمود برهانی ادامه داد: در جشنواره هنرهای خانگی از کارشناس تغذیه برای ارزیابی و مشاوره در برنامه دعوت به عمل آمد و در انتها به نفرات برتر با جوایز ارزنده قدر دانی شد.

به گفته وی برگزاری این برنامه ها تا پایان تابستان در بوستان های منطقه ادامه دارد.