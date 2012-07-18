محمد سوری امروز در گفتگو با مهر درباره طرح جدید امارات متحده عربی برای دور زدن تنگه هرمز، گفت: در حال حاضر ساخت و اجرای خط لوله جدید نفتی حبشان – فجیره توسط امارات یک اقدام اقتصادی است و این تصمیم را نباید به معنای یک اقدام سیاسی تصور کرد.

این کارشناس صنعت حمل و نقل دریایی نفت با اعلام اینکه دولت امارات برنامه‌ای برای دور زدن تنگه هرمز ندارد، تصریح کرد: قطعا تمامی کارشناسان خبره و با تجربه جهان هم می دانند با ساخت یک خط لوله نمی توان تنگه طلایی و استراتژیک تنگه هرمز را دور زد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 17 میلیون بشکه نفت خام توسط کشورهای مختلف از تنگه هرمز به بازارهای جهانی انرژی منتقل می شود، اظهار داشت: علاوه بر این کشتی های حامل ال.ان.جی، فرآورده نفتی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای تجاری هم از این تنگه به بازارهای جهانی منتقل می شود.

سوری با بیان اینکه در حال حاضر قطر به تنهایی سالانه 77 میلیون تن ال.ان.جی را از تنگه هرمز به بازارهای جهانی مصرف کننده گاز همچون ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، چین، اروپا و شرق آسیا منتقل می کند، بیان کد: بر این اساس با ساخت یک خط لوله با ظرفیت انتقال 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز چگونه می توان تنگه هرمز را دور زد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هدف امارات از راه اندازی خط لوله نفت حبشان- فجیره کاملا اقتصادی بوده است، تبیین کرد: به عبارت دیگر اماراتی‌ها با راه اندازی این خط لوله قطد کاهش هزینه های حمل دریایی نفت از سایر نقاط امارات به بندر فجیره را دارند.

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه ساخت این خط لوله جدید نفتی منجر به کاهش 2 روزه هزینه و زمان حمل نفت خام در امارات می شود، اعلام کرد: تنگه هرمز را با ساخت این خط لوله ها نمی‌توان دور زد.

به گزارش مهر، روزهای اخیر برخی از رسانه های غربی از احتمال دور زدن تنگه نفتی هرمز توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی و حتی عراق در صورت احتمال بروز جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس یاد می کنند.



در حال حاضر امارات متحده عربی و عربستان سعودی هر یک با ساخت یک خط لوله جدید (حبشان- فجیره امارات) و بازسازی خط لوله نفت قدیمی رویای دور زدن تنگه هرمز را دارند اما این دو خط لوله تنها روزانه بین 3 تا 3.5 میلیون بشکه نفت خام را با دور زدن تنگه هرمز می‌توانند به بازارهای جهانی صادر کنند.



عراق هم با وجود صادرات روزانه 2 تا 2.2 میلیون بشکه نفت خام به بازارهای جهانی تنها توانایی انتقال روزانه 20 تا 25 درصد صادرات این حجم گسترده نفت خام از مسیر اردن و ترکیه را خواهد داشت.



با این وجود، به نظر می رسد سناریوهای برخی از کشورهای عربی برای دور زدن تنگه هرمز تنها بر روی کاغذ قابلیت اجرایی دارد و در صورت هرگونه اختلال در این تنگه، قطعا صادرات نفت و LNG پنج کشور عربی عربستان، قطر، امارات، کویت و عراق و حتی در صورت کشیده شدن این اختلالات به دریای عمان صادرات کشور عمان هم متوقف شود.