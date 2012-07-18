کلزای تولیدی کرمانشاه به نهاوند می رود/ هرکیلو کلزا هزار و 170 تومان

احمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار داشت: بیشترین محصول کلزای استان کرمانشاه، همدان و لرستان به دلیل خرید مناسب و مستقیم شرکت روغن کشی نهاوند از کشاورزان به این شهرستان فروخته می شود.

وی تصریح کرد: کاشت دانه های کلزا دراستان کرمانشاه از دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار دارد.

وی درادامه بیان داشت: کلزا محصولی پاییزه است و زمان دوره های رشد آن با نزولات جوی استان متناسب و کمترین تنش زراعی را دارد که این از بعد اقتصادی بسیار بهینه است.

وی همچنین استفاده کمتر کلزا از منابع آب زیرزمینی درمقایسه با سایر دانه های روغنی مانند سویا وآفتابگردان، زمان مناسب برداشت کلزا با کم کاری شرکت های روغن کشی، توانایی افزایش سطح زیر کشت کاشت این محصول در استان و قیمت مناسب خرید از کشاورزان را از جمله مزایای کاشت کلزا دراستان برشمرد.

وی توان تولیدی استان در کاشت کلزا را بیش از 50 هزار تن در سال عنوان کرد.

محمدی گفت: امسال هر کیلو کلزا هزار و 170 تومان و متناسب با کاشت گندم از کشاورزان خریداری می شود در حالی که سال های گذشته شرکت های تعاونی روستایی هر کیلو کلزا را از کشاورزان 670 تومان می خریدند.

وی افزود: درسال های گذشته شرکت های تعاونی روستایی محصول کلزای کشاورزان را به قیمت پایین خریداری و هزینه خرید را دیر پرداخت می کردند.

محمدی ادامه داد: امسال در مقایسه با سال های گذشته محصول کلزا از فروش خوبی برخوردار بود که انتظار می رود براین اساس سال آینده کشاورزان سطح زیر کشت این محصول را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل سازگاری کلزا با شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه در تمامی مناطق استان کلزا کشت می شود.

وی افزایش قیمت نهاده ها مانند کود و سم و از سوی دیگر پایین بودن قیمت خرید کلزا از کشاورزان را از عمده ترین مشکلات توسعه محصول کلزا دراستان دانست.

وی اظهار داشت: کشاورزان باید به آماده و مناسب بودن زمین کشاورزی برای کشت کلزا و زمان کاشت آن توجه داشته باشند.