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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

حجت الاسلام فخری:

400 مبلغ برای تبیلغ از قم به آذربایجان غربی می آیند

400 مبلغ برای تبیلغ از قم به آذربایجان غربی می آیند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: همزمان با ماه رمضان 400 مبلغ از حوزه علمیه قم برای تبلیغ به آذربایجان غربی می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین غبارروبی مساجد خوی افزود: این افراد برای اشاعه آموزه های دینی و پاسخ به شبهات دینی مردم در ماه رمضان به نقاط مختلف استان اعزام می شوند.

وی در ادامه مجموع اعزام مبلغ در ماه رمضان به مناطق مختلف شهری و روستایی استان را 1200 روحانی اعلام کرد و اظهار داشت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 1200 روحانی و مبلغ برای ترویج احکام دینی اسلامی به مناطق مختلف روستایی و شهری استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام فخری آماده کردن مساجد شهرستان برای ترویج احکام دینی و اسلامی را از ضروریات دانست و یاد آور شد: از این تعداد 400 نفر اعزامی از حوزه علمیه قم و بقیه از روحانیان بومی هستند که در ماه نزول قرآن در مساجد روستایی و شهری استان به تبلیغ و نشر احکام دینی می پردازند.

وی افزود: در آستانه ماه مبارک یک هزار و 200 مسجد شهری و روستایی در استان پاکسازی، غبارروبی و آماده اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی از جمله اقامه نماز به جماعت و سخنرانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به ارزش والای ماه مبارک با بیان روایتی از حضرت محمد (ص) گفت: این ماه، ماه مبارکی است و شبی درآن وجود دارد که ارزش آن بسیار زیاد است و هر کس از فیوضات آن محروم شود از زندگی بهره نخواهد برد.

کد مطلب 1653117

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