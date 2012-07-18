400 مبلغ برای تبیلغ از قم به آذربایجان غربی می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین غبارروبی مساجد خوی افزود: این افراد برای اشاعه آموزه های دینی و پاسخ به شبهات دینی مردم در ماه رمضان به نقاط مختلف استان اعزام می شوند.

وی در ادامه مجموع اعزام مبلغ در ماه رمضان به مناطق مختلف شهری و روستایی استان را 1200 روحانی اعلام کرد و اظهار داشت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 1200 روحانی و مبلغ برای ترویج احکام دینی اسلامی به مناطق مختلف روستایی و شهری استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام فخری آماده کردن مساجد شهرستان برای ترویج احکام دینی و اسلامی را از ضروریات دانست و یاد آور شد: از این تعداد 400 نفر اعزامی از حوزه علمیه قم و بقیه از روحانیان بومی هستند که در ماه نزول قرآن در مساجد روستایی و شهری استان به تبلیغ و نشر احکام دینی می پردازند.

وی افزود: در آستانه ماه مبارک یک هزار و 200 مسجد شهری و روستایی در استان پاکسازی، غبارروبی و آماده اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی از جمله اقامه نماز به جماعت و سخنرانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به ارزش والای ماه مبارک با بیان روایتی از حضرت محمد (ص) گفت: این ماه، ماه مبارکی است و شبی درآن وجود دارد که ارزش آن بسیار زیاد است و هر کس از فیوضات آن محروم شود از زندگی بهره نخواهد برد.