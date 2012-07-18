22 کامیون ناتو در افغانستان منفجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی انفجار یک بمب مغناطیسی در یکی از کامیون های متعلق به ناتو، 22 کامیون این سازمان نظامی در افغانستان منهدم شدند.

این انفجار امروز چهارشنبه در ولایت سمنگران افغانستان واقع در شمال این کشور و زمانیکه راننده های این کامیون ها بمنظور استراحت آنها را در کنار یکدیگر قرار داده بودند رخ داد.

این کامیون ها در حال انتقال سوخت از ازبکستان به جنوب افغانستان بودند.

"غلام سخی بغلانی" معاون فرماندار ولایت سمنگان در این خصوص گفت : بعد از این انفجار تعداد زیادی از خودروهای موجود در منطقه آتش گرفتند.