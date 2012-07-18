بودجه 2 میلیاردی به احداث کتابخانه مرکزی نیشابور اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی نیشابور گفت: اعتباری معادل دو میلیارد و 750 میلیون ریال از بودجه شهرستان در سال 91 به احداث کتابخانه مرکزی در بوستان ارغوان اختصاص یافت.

محمد زمانی اظهار داشت: تعداد مراجعان به 10 باب کتابخانه عمومی نیشابور طی سه ماهه بهار سال 91 از مرز 231 هزار نفر گذشت.

وی با بیان اینکه در این مدت کتابخانه‌های این شهرستان تعداد 231 هزار و 631 نفر مراجعه کننده داشته‌اند، یادآور شد: حدود 11670 نفر عضو فعال را در این مراکز فرهنگی جذب شده‌اند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور تصریح کرد: در این شهرستان 152 هزار و 716 نسخه کتاب با 129 هزار و 668 عنوان در کتابخانه‌ها موجود است که طی این مدت شش هزار و 607 نسخه کتاب و هزار و 235 نشریه جدید به مجموع کتاب‌ها و نشریات افزوده شده است.

پرورش و رهاسازی حشرات مفید در مزارع نیشابور

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور از رهاسازی بیش از یک و نیم میلیارد حشره مفید شامل زنبورهای براکون و تریکوگراما در مزارع گوجه فرنگی و پنبه خبر داد.

غلام ‌رضا نبوی نامقی گفت: این طرح برای کاهش مصرف سموم، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تولید محصول سالم و کاهش هزینه‌های تولید انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی در مزارع شهرستان، با تولید و پرورش حشرات مفید از سال 75 با تولید سالانه 40 میلیون حشره مفید آغاز شده و در حال حاضر با افزایش تولید چشمگیری که صورت گرفته، سالانه بیش از یک و نیم میلیارد حشره مفید در مزارع رهاسازی می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر آزمایشگاه تولید و پرورش حشرات مفید شهرستان، 2900 هکتار از مزارع گوجه فرنگی و پنبه شهرستان‌های نیشابور، بردسکن، سرخس، سبزوار، خواف، تربت جام، فریمان، جوین، چناران، قوچان، فیروزه و مشهد را تحت پوشش قرار داده است.

مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در نیشابور، ستودنی است

معاون استاندار و فرماندار نیشابور در بازدید از کشفیات مواد مخدر اقدامات و تلاش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر نیشابور را ستودنی دانست و گفت: اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی است که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری است.

جلال هاشمی همچنین در این بازدید با اشاره به تهدیدات روزافزون دشمنان در زمینه جنگ نرم، با اشاره به کسب رتبه اول نیشابور در زمینه کشفیات مواد مخدر افزود: ویران‌گری‌های حاصل از اعتیاد، زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌هاست.

وی گفت: مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر، موفق به افزایش 300 درصدی میزان کشفیات نسبت به سال قبل و کسب رتبه این موضوع در استان شده است.

وی یادآور شد: در یک هفته گذشته دو محموله بزرگ انواع مواد مخدر با بیش از 138 کیلوگرم که قصد ورود به شهرستان را داشتند، کشف و منهدم شد.

کسب عنوان قهرمانی تیم موتور سواری خراسان رضوی توسط نیشابور

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور از کسب عنوان قهرمانی تیم موتور سواری این شهرستان در مسابقات استانی این رشته ورزشی خبر داد.

ابراهیم امینی اظهارکرد: این مسابقات با حضور 50 ورزشکار حرفه‌ای از شهرستان‌های استان در پیست موتورسواری نیشابور برگزار شد که در نتیجه تیمی تیم‌های مشهد و تربت‌حیدریه پس از نیشابور، عناوین دوم و سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور بیان داشت: برگزیدگان این مسابقات در قالب تیم موتور سواری استان هفته آینده راهی مسابقات موتور سواری کشور خواهند شد.