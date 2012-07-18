برگزاری کارگاه های مهارت زندگی در کانون های مساجد سمنان

نفیسه صاحبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی و رفتاری ارتقای ظرفیت روانشناختی افراد می‌باشد گفت: این مهم از طریق آموزش مهارتهای زندگی جامه عمل می‌پوشد.

صاحبی با بیان اینکه مهارت های زندگی عبارت مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورند گفت: پژوهش‌های متعدد و گسترده‌ای تأثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد، پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز، تقویت اتکا به نفس، افزایش مهارت های مقابله با فشارها و استرس‌ها، برقراری روابط مثبت و مؤثر اجتماعی و ... نشان داده‌اند.

وی تصریح کرد: مهارت های زندگی شامل مجموعه ای از توانایی‌ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می‌دهند اظهار داشت: افزایش سلامت روانی، جسمانی و پیشگیری از مشکلات روانی، رفتاری و اجتماعی از موارد کاربرد مهارت های زندگی می باشد.

صاحبی با بیان اینکه کارگاه های آموزشی مهارت زندگی ویژه خواهران به صورت آزمایشی از کانون های مساجد شهرسمنان آغاز شده است اظهار داشت: در صدد هستیم این کارگاه را درهمه شهرستانها برگزار کنیم.

وی شروع کارگاه ها را از 13 تیرماه عنوان کرد و گفت: در هر کانون آموزش ها به مدت دو روز در صبح ها و بعد از ظهرها برگزار می شود.

مسئول و مدرس برگزاری دوره های آموزش مهارت زندگی در کانون های مساجد شهرستان سمنان افزود: سن شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی از 13 تا 45 سال است.

صاحبی تعداد شرکت کنندگان در هر کارگاه را 35 تا 40 روز برشمرد و گفت: این آموزش ها در قالب مهارت های همسرداری، مهارت های آموزش پیش از ازدواج، مهارت های زندگی برای دانش آموزان، مهارت های زندگی برای دانشجویان ومهارت های آموزشی تربیت بدنی است.

وی از استقبال زیاد افراد از این کارگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: فقدان مهارت ها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی، افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض انواع اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می‌دهد.

به گفته صاحبی تاکنون در چهار کانون مساجد شهر سمنان این کارگاه برگزار شده است.