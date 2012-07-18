23.5میلیارد مترمکعب گاز در مناطق مرکزی ایران تولید شد

به گزارش خبرگزایر مهر، مهدی فکور درباره آخرین وضعیت تولید گاز طبیعی در مناطق مرکزی ایران، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 23 میلیارد و 454 میلیون متر مکعب گاز در میادین مناطق مرکزی ایران تولید و به پالایشگاه های گاز ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 308 میلیون مترمکعب گاز بیش از برنامه های مصوب شرکت ملی نفت در مناطق مرکزی تولید شده است، تصریح کرد: بر این اساس گاز تولیدی به پالایشگاه‌های هاشمی نژاد، فجر جم، بندرعباس و پارسیان، تحویل شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه در شرایط فعلی میزان تولید روزانه گاز در منطقه زاگرس جنوبی به طور متوسط 209 میلیون متر مکعب بوده است، اظهار داشت: این حجم گاز از میادین آغار، دالان، نار، کنگان، گورزین، سرخون، تابناک، هما، شانول و وراوی تولید شده است.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر متوسط تولید ماهانه گاز در منطقه زاگرس جنوبی بیش از 184 میلیون متر مکعب در روز بوده که این میزان برای متوسط سالانه بیش از 200 میلیون متر مکعب است.

وی همچنین از تولید متوسط روزانه 41 میلیون و 685 هزار متر مکعب در منطقه شرق کشور خبر داد و افزود: این گاز از میدان‌های مزدوران، شوریجه و گنبدلی به طور متوسط در ماه 38 میلیون و 938 هزار متر مکعب در روز تولید می شود.

این مقام مسئول، یادآور شد: هم اکنون متوسط سالانه تولید گاز در شرق ایران 40 میلیون و 858 هزار متر مکعب در روز است ضمن آنکه در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب نیز از میدان گازی تنگ بیجار به طور متوسط سه میلیون و 359 هزار متر مکعب گاز در روز تولید می شود.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی از افزایش تولید 308 میلیون متر مکعبی از ابتدای امسال تاکنون نسبت به برنامه تولید تکلیفی خبر داد و تاکید کرد: از ابتدای امسال و با برنامه ریزی صورت گرفته موفق شدیم که از میزان مجموع تولید تکلیفی در این مدت میزان 308 میلیون متر مکعب اضافه تولید کنیم.