زمان زیادی برای پیشرفت هندبال بانوان لازم است/ شکایتی از پوشش بانوان ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سرمربی صربستانی تیم ملی هندبال بانوان امروز چهارشنبه در محل فدراسیون برگزار شد. در این نشست خبری "سانیا پانیچ" با تاکید بر اینکه رشد هندبال ایران نیازمند کمک همه جانبه است، اظهار داشت: تنها مشکل این است که بازیکنان ایران هیچ تجربه‌ای ندارند. آنها خیلی جوان هستند. می‌دانم که هفت هشت سال پیش هندبال را آغاز کرده‌اند. بنابراین به ساله‌ای زیادی برای تمرین نیاز دارند.

وی در مقایسه هندبال ایران با دیگر کشورهای آسیایی گفت: به طور مثال اگر بخواهم هندبال ایران را با کره جنوبی مقایسه کنم باید بگویم فاصله زیادی میان دو کشور است که عامل اصلی آن هم تجربه است. ما زمان زیادی لازم داریم تا با کار کردن به تجربه لازم برای از بین بردن این فاصله برسیم. باید طی سال‌های زیاد سرمایه گذاری‌های لازم را انجام داد تا در بالاترین سطح به پیشرفت مورد نظر دست یافت.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان با بیان اینکه پس از چهار پنج سال می‌توان انتظار پیشرفت از این تیم داشت، تاکید کرد:‌ برای رسیدن به پیشرفت باید از تیم‌های پایه آغاز کنیم. در این صورت می‌توان در سطح بزرگسالان انتظارات لازم را داشت. پس لازم است که تیمی قوی در رده جوانان داشته باشیم.

پانیچ یادآور شد: فکر می‌کنم فاصله‌ای که میان هندبال ایران و دیگر کشورهایی آسیای وجود دارد به این دلیل است که آنها سابقه بهتری در آغاز کار دارند. من به همکاران ایرانی‌ام احترام می‌گذارم اما فکر می‌کنم آنها هم برای این کار جوان هستند. مربی خوب باید سال‌های زیادی را صرف یادگیری کنند و من مربی باید تمام توانایی خود را به کار ببرم تا بهترین کار را داشته باشم.

وی با اشاره به ویژگی‌های بازیکنان تیم ملی هندبال بانوان ایران گفت: دو اردو با این تیم بودم. تیم ملی ایران بازیکنان خوب و منضبطی دارد. در مقایسه با دیگر تیم‌ها بازیکنان ایران بلند نیستند اما سرعت خوبی دارند. البته آنها در جاهایی که باید از سرعت خوب خود استفاده نمی‌کنند. من فکر می‌کنم متوجه شده‎ام که بهترین زمان برای استفاده از توانایی آنها کجاست.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان با بیان این که این تیم دو بازیکن چپ دست دارد ادامه داد: این برای من عجیب است چون در اکثر تیم‌ها حداقل شش هفت بازیکن چپ دست حضور دارند اما به هر حال این شرایط تیم من است و باید با همین شرایط به دنبال کسب بهترین نتیجه باشد.

پانیچ با اشاره به پوشش بازیکنان تیم ملی هندبال بانوان ایران و با بیان اینکه برای عقاید ملت ایران در رعایت حجاب احترام قائل است گفت: البته من با داشتن این پوشش همیشه احساس گرمام می‌‎‌کنم، قطعاً این شرایط برای بازیکنان سخت‌تر است به خصوص اینکه آنها با این پوشش سرعت خود را تا حدی از دست می‌دهند. من مقنعه بازیکنان تیم ملی را که به هنگام بازی از آن استفاده می‌کنند به سر نکرده‌ام اما حس می‌کنم استفاده از آن محدوده بینایی را تحت تاثیر قرار داده و کم می‌کند.

وی تاکید کرد: البته بازیکنان از این موضوع و اینکه با حجاب بازی می‌کنند شکایتی ندارند. اگر از من بپرسند دوست ندارم بازیکنانم با حجاب بازی کنند اما به هر حال باید به این شرایط و به این عقاید احترام گذاشت.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان با اشاره به در نظر گرفتن اردوی تدارکاتی در صربستان تصریح کرد: بازی با تیم‌های صربستانی تجربه خوبی برای بازیکنان ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به دنبال دارد. برخی از تیم‌های دسته برتر صربستان طی تماس با من خواستار دیدار با تیم ملی ایران شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن شرایط دیدار میان تیم ملی هندبال ایران و تیم جوانان صربستان که در رده چهارم جهان قرار دارد جزو برنامه‌های من است. در کل اینکه صربستان امکانات خوبی دارد که برای تمرین و بازی مناسب است و به پیشرفت بازیکنان ایران کمک می کند. سالنی که قرار است تیم ایران در آن تمرین داشته باشد یکی از 4 سالن محل برگزاری مسابقات جهانی 2013 است.

پانیچ یاد‌آور شد: ‌در هر صورت پیش از مسابقات قهرمانی آسیا باید دیدارهای تدارکاتی زیادی داشته باشیم تا بتوانیم نقاط ضعف را بشناسیم و آن را برطرف کنیم.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان در مورد تصورات خود برای حضور در ایران پیش از سفر به کشورمان گفت: من آدمی نیستم که از کسی یا موضوعی بترسم الان هم در ایران خیلی راحتم و احساس خوبی دارم. واقعاً هیچ مشکلی ندارم، تمام افرادی که با آنها در ارتباطم مودب و مهربانند. البته تمام کسانی که با آنها د ر ارتباط هستم به خصوص افراد فدراسیون کمک کرده‌اند تا حالا این شرایط خوب را داشته باشم و حتی آنها برنامه ریزی کردند تا طی این مدت من یک روز به سفارت کشورم بروم. این موضوع برای من خوشحال کننده بود.

وی که در کارنامه کاری خود موفقیت‌های زیادی را ثبت کرده است، در مورد اینکه در صورت نتیجه نگرفتن با ایران چه احساسی خواهد داشت، گفت: شما فکر می‌کنید اگر من نتیجه نگیرم برایم بد می‌شود؟ نه، باید با همه صادق باشیم. قطعاً اگر دو سال پیش به ایران می‌آمدم اطمینان بیشتری به نتیجه گیری در مسابقات قهرمانی آسیا داشتیم اما الان زمان باقیمانده تا این رقابت‌ها برای متحول کردن تیم کم است اما قول می دهم تمام تلاشم را برای کسب بهترین نتیجه به کار گیرم.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان با تاکید بر اینکه برای رسید به پیشرفت باید قدم به قدم گام برداشت، اظهار داشت:‌ باید قبول کنیم بازیکنان ایران از نظر تکنیکی ضعف دارند، باید آنها را برطرف کنیم تا بتوانیم به مسایل تاکتیکی و برطرف کردن مشکلات آن برسیم. پوشش مسایل تکنیکی هم زمان می‌خواهد.

وی توجه به مسایل روانشناسی را یکی از برنامه‌های کاری خود عنوان کرد و گفت: باید از نظر روانشناسی با بازیکنان کار کنیم تا خودشان را باور کنند این موضوع مهمی است.

پانیچ با یادآوری کار 12 ساعته تیم ملی هندبال بانوان گفت: به طور حتم این تلاش نتیجه خواهد داشت فقط باید صبور بود.

وی با بیان اینکه تا کنون اردوی تیم ملی هندبال با 12 بازیکن دنبال شده است گفت:‌ از اردوی دیگر دو بازیکن جدید به جمع ما اضافه می‌شود تا بتوانیم از بین آنها 18 نفر را انتخاب کنیم. البته حذف بازیکنان بخشی از سختی کار من است چون آنها تفاوت زیادی با هم ندارند.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان با یادآوری اینکه هنگام آغاز کارش به این تیم بازیکنان دعوت شده به اردو انتخاب شده بودند گفت: من نمی‌دانم نحوه انتخاب چگونه بوده است اما بازیکنان حاضر در اردو را قبول دارم. ضمن اینکه من لیگ برتر را در آینده خواهم دید اگر بازیکن خوب توجه من را جلب کرد او را دعوت خواهم کرد. بنابراین 18 نفری که انتخاب می‌کنم نهایی نیستند.