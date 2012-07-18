هیچ مجتمع شهری آموزشی بدون مجوز منحل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز در سومین روز از بیست و نهمین اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش با بیان این مطلب گفت: مجتمعهای آموزشی شهری یکی از اهداف ترسیم شده در سند تحول بنیادین است و این مجتمعها را نمی توان بدون مجوز منحل کرد.



وی ادامه داد: آیین نامه پیش دانشگاهی بزرگسالان اصلاح شده و آنها متناسب با سالی واحدی تحصیل کرده و این آیین نامه برای مهرماه ابلاغ می شود.



سحرخیز ادامه داد: بحث دیگر گروههای آموزشی است و انتظار داریم روسای مناطق نیروهای زبده را به صورت هدفمند سشده سازماندهی کنند ضمن آنکه همچنین مصوب شده از ابلاغ 24 ساعته به عنوان سرگروه و یا عضو گروه پرهیز شود.



وی افزود: برای تقویت مدارس نمونه دولتی به تفاهم رسیده ایم و پیمان نامه ای را با مدیران کل آنها امضا کرده و انتظار داریم که مدارس نمونه دولتی پیشگام در هوشمند سازی باشند.

سحرخیز گفت: چنانچه مدارس نمونه دولتی در مهرماه هوشمند نشده باشد و یا زیرساختهای لازم را ایجاد نکرده باشد آیین نامه ابلاغی آموزش و پرورش را در اختیار اولیا قرار می دهیم تا آنها در صورت مشاهده به آموزش و پرورش اطلاع دهند.



وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش باید یک بخشنامه جامعی در حوزه آموزش داشته باشیم. ضمن آنکه ساماندهی نیروهای راهنمایی و توانمندسازی معلمان در رشته های ریاضی و تجربه متوسطه را در دستور کار قرار داده ایم.