عرضه گوشت ماهی ارزان در رمضان/ سرانه مصرف ماهی 9 کیلوگرم است

غلامرضا رازقی در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت تولیدات محصولات شیلاتی در سال جاری اظهارداشت: با توجه به اینکه میزان تولیدات سازمان شیلات در زمینه آبزی پروری در سال گذشته درحدود 440 هزارتن بود، امسال پیش بینی می‌کنیم با برنامه های درنظر گرفته شده میزان تولیدات این سازمان در سالجاری به بیش از 800 هزارتن برسد.

وی درخصوص میزان مصرف سرانه هر فرد در طول سال از محصولات شیلاتی کشور، عنوان کرد: درسال گذشته میزان سرانه مصرف هرفرد از محصولات شیلاتی بیش از 8 کیلوگرم بود که درحال حاضر این رقم درحدود یک کیلوگرم افزایش یافته به طوریکه میزان مصرف سرانه هرفرد از محصولات شیلاتی به بیش از 9 کیلوگرم رسیده است.

معاون وزیرجهادکشاورزی با تاکید براینکه تلاش می کنیم سرانه مصرف هر فرد از محصولات شیلاتی را تا پایان سال به 10 کیلوگرم برسانیم، ابراز امیدواری کرد با اقدامات انجام شده، میزان مصرف سرانه هر فرد از محصولات شیلاتی به بیش از11 کیلوگرم ارتقا یابد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای افزایش میزان مصرف محصولات شیلاتی در جامعه، گفت: با توجه به اینکه مصرف مصرف آبزیان و بویژه ماهی تاثیر مهمی در حفظ سلامت افراد، پیشگیری از بیماری ها و در نهایت ارتقای سلامت افراد جامعه دارد، لذا باید اقدامات موثری جهت تشویق مردم به مصرف این محصولات انجام شود.