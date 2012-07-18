  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

ابراهیمی اعلام کرد:

آیت الله صالحی عدالت خواه و حق طلب بود

آیت الله صالحی عدالت خواه و حق طلب بود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه آیت الله صالحی عدالت خواه و حق طلب بود، اظهار داشت: تابع محض ولایت فقیه بودن شاخصه بارز آیت الله صالحی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم پرده برداری از تمثال آیت الله حاج سید موسی صالحی از علمای برجسته مازندران در ورودی شهرستان ساری از ابتدای کمربندی جنوبی اظهار داشت: فقیهان امانتداران رسولان الهی بوده و نگهبانان واقعی دین هستند.

وی افزود: نقش عالمان شیعی و روحانیت تشییع در پشتیبانی و نگهداری از مرزهای عقیدتی و فکری جامعه یک نقش بارز و برجسته بوده است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه آزادی، آزادگی، اقتدار و سلامت اجتماعی و سیاسی امروز جامعه به برکت حوزه های علمیه و روحانیت تشییع بوده است، تصریح کرد: آیت الله صالحی روحانی بی نظیر، نستوه، خستگی ناپذیر و مدافع عدالت خواهی و حق طلبی بود.

ابراهیمی با بیان اینکه زندگانی ساده و بی ریا آیت الله صالحی برای طلاب و روحانیت مازندران درس آموز شود، یادآور شد: این عالم جلیل القدر خیرخواه روحانیت بوده و با تاسیس حوزه علمیه سعادتیه ساری، نقشی اثرگذار در تربیت طلاب متقی و وارسته در انقلاب اسلامی داشته است.

وی با تاکید بر تقویت روحیه ولایت مداری در بین آحاد جامعه، اظهار داشت: آیت الله صالحی، مدافع واقعی جایگاه ولایت بوده و تابع محض رهبری معظم انقلاب بوده است.

به گزارش مهر،  آیت الله سید موسی صالحی مازندرانی از مریدان امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب، آیت الله مطهری و علامه طباطبایی بوده و در محضر اساتیدی چون آیت الله ایازی، آیت الله میرزا هاشم آملی، آیت الله ستوده و آیت الله سبحانی شاگردی کرده است.
 
وی به مدت 16 سال در حوزه علمیه قم به تدریس دروس فقه پرداخته و مسئولیت حوزه علمیه صادقیه ساری بر عهده وی بوده و سال 89 چشم از جهان فرو بست.

مراسم بزرگداشت این عالم ربانی، شامگاه پنجشنبه 29 تیرماه 91 با سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور شخصیت های سیاسی و روحانیت معظم، خانواده های شهدا و مردم شهید پرور ساری در امامزاده یحیی ساری برگزار می شود.

کد مطلب 1653153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها