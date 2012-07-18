آیت الله صالحی عدالت خواه و حق طلب بود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم پرده برداری از تمثال آیت الله حاج سید موسی صالحی از علمای برجسته مازندران در ورودی شهرستان ساری از ابتدای کمربندی جنوبی اظهار داشت: فقیهان امانتداران رسولان الهی بوده و نگهبانان واقعی دین هستند.

وی افزود: نقش عالمان شیعی و روحانیت تشییع در پشتیبانی و نگهداری از مرزهای عقیدتی و فکری جامعه یک نقش بارز و برجسته بوده است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه آزادی، آزادگی، اقتدار و سلامت اجتماعی و سیاسی امروز جامعه به برکت حوزه های علمیه و روحانیت تشییع بوده است، تصریح کرد: آیت الله صالحی روحانی بی نظیر، نستوه، خستگی ناپذیر و مدافع عدالت خواهی و حق طلبی بود.

ابراهیمی با بیان اینکه زندگانی ساده و بی ریا آیت الله صالحی برای طلاب و روحانیت مازندران درس آموز شود، یادآور شد: این عالم جلیل القدر خیرخواه روحانیت بوده و با تاسیس حوزه علمیه سعادتیه ساری، نقشی اثرگذار در تربیت طلاب متقی و وارسته در انقلاب اسلامی داشته است.

وی با تاکید بر تقویت روحیه ولایت مداری در بین آحاد جامعه، اظهار داشت: آیت الله صالحی، مدافع واقعی جایگاه ولایت بوده و تابع محض رهبری معظم انقلاب بوده است.

به گزارش مهر، آیت الله سید موسی صالحی مازندرانی از مریدان امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب، آیت الله مطهری و علامه طباطبایی بوده و در محضر اساتیدی چون آیت الله ایازی، آیت الله میرزا هاشم آملی، آیت الله ستوده و آیت الله سبحانی شاگردی کرده است.



وی به مدت 16 سال در حوزه علمیه قم به تدریس دروس فقه پرداخته و مسئولیت حوزه علمیه صادقیه ساری بر عهده وی بوده و سال 89 چشم از جهان فرو بست.

مراسم بزرگداشت این عالم ربانی، شامگاه پنجشنبه 29 تیرماه 91 با سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور شخصیت های سیاسی و روحانیت معظم، خانواده های شهدا و مردم شهید پرور ساری در امامزاده یحیی ساری برگزار می شود.