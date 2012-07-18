شناسایی وضعیت خانوادگی دانش آموزان از اولویتهای کاری معلم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقتدایی در سومین روز از بیست و نهمین اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش که در سالن همایشهای رازی در حال برگزاری است گفت: آموزش و پرورش جایگاه عظیمی دارد و اهمیت هر کار و برنامه ای معطوف به نتیجه و بازدهی آن است.



وی افزود: آموزش و پرورش در اجرای برنامه های خود دو وظیفه اساسی را برعهده دارد که آموزش نخستین آن و پرورش که مهمتر از آموزش است دومین وظیفه است.



به گفته مقتدایی پایه علمی تمامی دانش آموزان زیر دست معلم پیگیری می شود و شما باید به تک تک افراد آموزشهای لازم را به درستی به ویژه در مباحث دینی و اخلاقی ارائه دهید و در جهت ارتقای جایگاه علمی و قرآنی فرزندان این سرزمین گام بردارید.



وی با تاکید بر وظیفه پرورش افزود: پرورش به معنی ساختن انسان است و معلمان در ایفای این نقش خود باید تهذیب و اخلاق را در دستور کار قرار دهند که البته تهذیب تنها به تدریس خوب در کلاس درس منتهی نمی شود و باید به تربیت افراد با فضیلت در جامعه پرداخت.

مقتدایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: معلمان در اول هر سال تحصیلی باید نسبت به شناسایی دانش آموزان از نظر وضعیت خانوادگی، فردی و اخلاقی اقدام کنند و این آمار و اطلاعات را در پایان همان سال تحصیلی با توجه به آموزه های خود مقایسه کنند و ببینند که تا چه اندازه در جهت ارتقای اعتقادات دینی دانش آموزان گام برداشته اند.



رئیس حوزه های علمیه تصریح کرد: معلمان اگر در جهت تربیت نوجوانان متعهد و دین دار تلاش کنند نتیجه این تدینی که در دانش آموز شکل گرفته در زندگی خودشان تاثیر خواهد داشت و هر عمل خوب و نیکی که از سوی آن جوان یا نوجوان انجام می شود در نامه اعمال معلم ثبت می شود.



وی در پایان با اشاره به تاکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل حوزه های علمیه با آموزش و پرورش گفت: به همین منظور ستاد همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه های علمیه در هر استان راه اندازی شده است و دیگر لازم نیست معلمان در صورت بروز مشکل یا مسئله ای به قم بیایند و از طریق این ستاد مشکل خود را رفع کنند.