  1. ورزش
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

10 شیرجه رو به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

10 شیرجه رو به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شیرجه در سال جدید با حضور 10 ورزشکار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا ، این اردوی آمادگی با حضور 10 شیرجه رو از 4 استان کشور در دو گروه سنی "آ"  16 تا 18 سال و گروه سنی "ب"  14-15 سال از روز جمعه 23 تیر آغاز و تا روز پنجشنبه 29 تیر ماه در استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی ادامه خواهد داشت.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی شیرجه عبارت اند از : علی شکول ، مهرداد مرادی ، حسام صمدی – مربی: محمدرضا شکول از استان آذربایجان شرقی، امیر حسین مدبری- مربی : اکبر سلیمانی از استان مرکزی، محمد کارگر – مربی : حمید ساریخانی از استان فارس، حمید کرمی ، رضا انگوتی ، سینا انگوتی ، سجاد آب خیز و حامد بزمی – مربیان: غلامرضا خیبری نژاد ، قائم میرابیان از استان تهران

کمیته مشورتی شیرجه در نظر دارد پس از چند مرحله برپایی اردوهای مقطعی و بررسی وضعیت آمادگی و امتیازات ملی پوشان شیرجه در صورت صلاحدید کمیته فنی نفراتی را به مسابقات شیرجه قهرمانی جهان که مهر ماه جاری در شهر آدلاید استرالیا برگزار خواهد شد، اعزام کند.
 
کد مطلب 1653163

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