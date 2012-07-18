10 شیرجه رو به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا ، این اردوی آمادگی با حضور 10 شیرجه رو از 4 استان کشور در دو گروه سنی "آ" 16 تا 18 سال و گروه سنی "ب" 14-15 سال از روز جمعه 23 تیر آغاز و تا روز پنجشنبه 29 تیر ماه در استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی ادامه خواهد داشت.



نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی شیرجه عبارت اند از : علی شکول ، مهرداد مرادی ، حسام صمدی – مربی: محمدرضا شکول از استان آذربایجان شرقی، امیر حسین مدبری- مربی : اکبر سلیمانی از استان مرکزی، محمد کارگر – مربی : حمید ساریخانی از استان فارس، حمید کرمی ، رضا انگوتی ، سینا انگوتی ، سجاد آب خیز و حامد بزمی – مربیان: غلامرضا خیبری نژاد ، قائم میرابیان از استان تهران

کمیته مشورتی شیرجه در نظر دارد پس از چند مرحله برپایی اردوهای مقطعی و بررسی وضعیت آمادگی و امتیازات ملی پوشان شیرجه در صورت صلاحدید کمیته فنی نفراتی را به مسابقات شیرجه قهرمانی جهان که مهر ماه جاری در شهر آدلاید استرالیا برگزار خواهد شد، اعزام کند.

