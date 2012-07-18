  1. جامعه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

اجازه نمی دهیم نرخ کرایه تاکسیها به اندازه قیمت مرغ بالا رود

اجازه نمی دهیم نرخ کرایه تاکسیها به اندازه قیمت مرغ بالا رود

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اجرایی شدن نرخهای جدید کرایه تاکسی گفت: افزایش کرایه های تاکسی کمتر از میزان تورم رسمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و شهروندان مطمئن باشند اجازه نمی دهیم کرایه های تاکسی همانند قیمت مرغ بالا رود.

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ای کاش دوستانی که نگران افزایش نرخ کرایه ها هستند، تلاش کنند قیمت نان، بنزین، مرغ، گوشت و... نیز گران نشود گفت: نهادهای مسئول در مقابل افزایش قیمت همه کالاها مقاومت کنند.

وی با اشاره به افزایش هزینه های رانندگان تاکسی مانند تعمیرات، لوازم یدکی، استهلاک خودرو و... افزود: ساز و کار کمک به رانندگان تاکسی در صورت عدم افزایش نرخ کرایه ها فراهم نیست و مدیریت شهری امکان جبران این افزایش هزینه ها را ندارد و کسانی که نمی خواهند کرایه ها گران شود باید وسیله جبران آن را نیز فراهم کنند.

دبیر با بیان اینکه تورم و گرانی برای رانندگان تاکسی نیز مانند تمامی شهروندان وجود دارد گفت: اجرایی شدن نرخ کرایه های تاکسی که از دیروز اانجام شده است پاسخگویی به افزایش هزینه های رانندگان تاکسی است همانطور که حقوق کارگران و کارمندان نیز افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 1653164

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