بالندگی امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان ظهر چهارشنبه در نشست با خانواده های شهدا و ایثارگران شهرستان بیجار اظهار داشت: درخشش و بالندگی امروز ایران اسلامی مرهون خون شهیدانی است که هشت سال در جبهه های حق علیه باطل جنگیدند و در این راه جان خود را از دست دادند.

وی به نقش خانواده های شهدا و جانبازان در عصر کنونی اشاره کرد و افزود: اگر خانواده های شهدا و ایثارگران از صحنه های مختلف جامعه کنار روند نظام و انقلاب اسلامی ضرر بزرگی می کند.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خون شهدا موجب بیداری نسل فعلی و چراغ هدایت برای نسل های آینده است و امروز عزت، عظمت، استقلال، ثبات، پیشرفت و شرافت ما به برکت خون پاک شهدا به دست آمده است.

بیاتیان به حفظ نظام اسلامی به واسطه توجه بیشتر به امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و یادآور شد: حفظ نظام اسلامی وظیفه اصلی ماست و لازمه حفظ آن به کاربردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

وی در ادامه گفت: باید ارزش والای شهدای گرانقدر دفاع مقدس و انقلاب و عزتی که به نظام جمهوری اسلامی بخشیدند، برای نوجوانان و جوانان بازگو کرد.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: امروز کشور در نهایت اقتدار و عظمت در تمام شئون است و موظفیم آثار انقلاب و نهضت اسلامی را به همگان نشان دهیم و وظیفه امروز ما ادامه راه شهیدان است.